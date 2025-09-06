Joss Garfias, por cuarto triunfo en la Eurofórmula

Todo está listo para la sexta ronda puntuable de la temporada de la Eurofórmula, que tendrá como escenario el circuito de Red Bull Ring en Austria, donde el piloto mexicano Joss Garfias se reporta listo para encarar la antepenúltima fecha de la campaña.

Garfias, integrante del team Motopark, llega instalado en el cuarto lugar de la clasificación general con 193 puntos, y buscará en este trazado austriaco su cuarto triunfo de la temporada. Su objetivo es meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares, actualmente encabezados por el polaco Tymek Kucharczyk con 230 unidades, seguido por el cingalés Yevan David (213) y el surcoreano Michael Shin (212).

El mexicano enfrentará un fin de semana exigente con tres carreras programadas: la Carrera 1 el sábado 6 de septiembre, y las Carreras 2 y 3 el domingo 7 de septiembre. La actividad iniciará desde el viernes con la sesión de prácticas libres.

“Venimos con una muy buena inercia, la campaña ha sido de menos a más, los resultados se han dado y me siento cómodo con el auto. Entramos a una parte madura de la temporada, después de Austria solo quedarán dos fechas por delante. Ha sido una gran campaña de aprendizaje y buscaremos cerrar con mucha fuerza, trabajando desde la calificación para salir con grandes dividendos. Gracias a mi equipo, ingenieros y a todos los que suman para seguir haciendo carrera en el viejo continente. Estamos mentalizados en enfrentar con seriedad Red Bull Ring”, declaró Garfias en la previa.

El Red Bull Ring, ubicado a unos 50 kilómetros de Graz, cuenta con una longitud de 4,318 metros y un total de 10 curvas, lo que representa un importante reto técnico y físico para los pilotos. Tras la cita en Austria, el calendario de la Eurofórmula continuará en Barcelona el 21 de septiembre, para después cerrar con la gran final en Monza el 19 de octubre.