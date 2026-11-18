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"Nuestro sistema de salud se asemeja a un paciente enfermo que ha tomado decisiones que han agravado

su condición".

"Salud quebrada", Colegio de México, 2026

Martí Batres ha publicado un artículo en otro periódico que cuestiona mi texto "Retrocesos en salud" del 10 de noviembre. Agradezco al director general del ISSSTE que me lea y que comente mis publicaciones, aunque me haya llamado mentiroso, pero yo sostengo todos los puntos de mi escrito.

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Batres dice que el ISSSTE tiene un abastecimiento de medicamentos de 97 por ciento. Por otra parte, Zoé Robledo, director del Seguro Social, afirmó ayer en la mañanera que su institución cuenta con 94 por ciento "en recetas". No hay, sin embargo, más fuente que ellos mismos.

Los usuarios del IMSS, el ISSSTE y el IMSS-Bienestar, tanto los que conozco personalmente como aquellos que me mandan mensajes, tienen otros datos: "Hace un mes no había atorvastatina, ni metformina, ni tampoco apixabán, medicamentos para el corazón que necesita mi mamá", me dice una mujer. "Llevo cinco meses sin que surtan la L-ornitina", apunta otro. "Cuando mi mamá fue operada en el Hospital de Alta Especialidad en Acapulco del ISSSTE, el cirujano nos solicitó medicamentos antes de intervenirla", afirma uno más. "En la clínica familiar 4 del IMSS de Niños Héroes, colonia Doctores, tiene tres meses que no surten telmisartán", dice otro. "Soy hipertenso, desde hace seis meses no me surten valsartán ni bisoprolol. Y no aparece en las estadísticas porque, como saben que no hay, no me generan la receta. Al no haber en existencia en farmacia, el sistema no permite a los médicos hacerla".

Efectivamente, uno de los trucos de las clínicas del sector público para afirmar que tienen un 94 o un 97 por ciento de abastecimiento es no emitir recetas para las medicinas que no tienen. Así, sus estadísticas se ven tan positivas como las de Dinamarca.

"No existe una sola pieza de evidencia que soporte esas cifras que dice" Batres, me comenta Xavier Tello, especialista en salud pública, autor de La tragedia del desabasto. "El que exista una cifra de abasto hipotética (y no probada) no significa que haya una continuidad en el tratamiento de los pacientes. Un paciente puede comenzar un avanzado tratamiento para el cáncer, pero no poder continuarlo el mes siguiente. La métrica debería ser, entonces, el porcentaje de tratamientos completos que se están proporcionando. En los pasados dos años he entrevistado a más de un centenar de médicos especialistas en diferentes ramas de oncología, hematología, neurología, gastroenterología, etcétera, y todos coinciden en la poca confiabilidad que existe en el abasto para terapias avanzadas".

Nadie está midiendo los tratamientos completos. Las estadísticas registran lo que se recibe en algún almacén, pero no los medicamentos que se aplican, mucho menos los tratamientos terminados. El régimen, por otra parte, no reconoce que ha ordenado suspender la emisión de recetas de medicamentos de los que carece con el fin de maquillar las estadísticas.

Lo peor es que la situación se va a agravar. La presidenta Sheinbaum ha anunciado que a partir de 2027 se va a instaurar un "sistema universal de salud". El problema es que no le ha presupuestado fondos para sostenerlo. En México, todas las instituciones de salud están obligadas a recibir pacientes en una urgencia; pero quienes no aportan a la seguridad social podrán ahora acudir al IMSS que seguirá siendo mantenido primordialmente por las cuotas de los derechohabientes y sus patrones. El resultado será un deterioro todavía mayor en los servicios del IMSS sin que mejore la calidad de las otras instituciones.

Sarampión

Para colmo México, Estados Unidos y Bolivia han perdido su condición como países libres de sarampión. No sorprende. Los tres han tenido presidentes s populistas, Andrés Manuel López Obrador, Donald Trump y Evo Morales, que despreciaron la vacunación y descuidaron la salud pública.

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