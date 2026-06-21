Suave junio (2 de 2)

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«Frutales / cargados. / Dorados / trigales... // Cristales / ahumados. / Quemados / jarales... // Umbría / sequía, / solano... // Paleta / completa: / verano.»

Así cantaba Machado. Hoy, cuando me leas, estaremos en verano.

Ya es verano con todo y pato futbolero, con la tarjeta roja que no fue ¿cuántos millones de dólares hubiera costado?), con la alcaldesa autosecuestrada (y que ahora demanda a los periodistas que la balconearon) y el alcalde que organizó una fiesta para los papás (por cierto, felicidades a quien corresponda, recuerdos a los que ya no están porque murieron o fueron por cigarros a Hong Kong) con "chicas buena onda", con todo y la casa de López Velarde cerrada (la de la Ciudad de México, aclaramos de nuevo) y con este cielo nublado que a veces se derrama en demasía.

Aunque aún no son tiempos, la efervescencia electoral ya ha movido a tirios y troyanos. Entre el ambiente mundialista hay dinero a raudales para promoverse, cómo no, aunque sea a costa de lo que debería ser prioritario y no lo es.

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México aprovechó un error del portero coreano y su portero se cubrió de gloria. El desempeño en la cancha no ha sido el mejor, sea por Dios. Haiga sido como haiga sido, el equipo tricolor va en primer lugar en el Mundial del que es coanfitrión. Y como nos encanta el relajo, se celebró como si hubiera ganado la copa. A la par del pato superestrella o de momentos sublimes, se dieron actos de vandalización y accidentes por aquí y por allá.

Suave junio... ¿Han seguido el debate sobre la Casa del Poeta Ramón López Velarde? Vale la pena. El día que se abren las negociaciones se anuncia una "cátedra Ramón López Velarde" organizada por las autoridades de Cultura de la Ciudad de México en colaboración con el grupo de poetas Círculo de Poesía. Algunos de inmediato los tildaron de esquiroles y hasta "grupo de choque" y a la cátedra de "espuria".

Este lunes el director de la Casa calificó a la comunidad de poetas de "prianistas" y de actuar como Trump: «nos dijeron que por cambiarle el nombre (a la Casa del Poeta) éramos Trump, así como cuando él le cambió el nombre al golfo de México. Entonces, la secretaria (Ana Francis López Bayghen) al intentar cambiarle el nombre, era Trump. Lo pongo sobre la mesa porque son interesantes las narrativas, cómo se cruzan, porque por un lado se dice: ´Tú no puedes cambiarle el nombre, porque si se lo cambias serás Trump´, pero, por otro lado, yo (los poetas) decido quién entra y quién dirige». Para el viernes ya estaba despedido.

El debate (que a veces parece más alharaca) ha estado muy bueno, y que alguien no sea buen escritor o no coincidamos en puntos de vista no debería ser motivo de descalificación. Cada quien aporta o ningunea, acusa con o sin fundamento y bueno, así se hace el pensamiento. Por aquí y por allá surgen verdades y mentiras.

Interesante esto de Guillermo Sheridan en X: «No hay tal "comunidad de poetas". Contradictio in terminis. La verdadera poesía viene de alguien que está solo (y sólo) con el lenguaje. Quien diga pertenecer a una "comunidad de poetas" no es poeta. Y el (o la, o le, o lo, o lu, o li) burócrata que se lo crea, menos aún». Y esto de Canek Zapata: «la poesía en cdmx le debe más a los fanzines, a los open mics, a los slams y a las publicaciones sin isbn que a una casa».

A propósito, apoyen y asistan a las otras casas de Ramón López Velarde, la de San Luis Potosí y la de Jerez, Zacatecas. Esta última es un museo interactivo, donde en cada habitación, pozo y cocina resuenan los poemas y la música íntima del son del corazón de este poeta provinciano, modernista y pobre, tan arriesgado en sus versos que algunos lo han calificado de punk.

Ya se ha dicho mucho, quizá, pero es bueno recordarlo. Uno de los poemas de López Velarde es sobre el candil en forma de barco que está en el templo de San Francisco de la capital potosina. Comparto algunos versos:

«Oh candil, oh bajel: Dios ve tu pulso

y sabe que anonadas

en las cúpulas sagradas

no por decrépito ni por insulso!

Tu alta oración animas

con el genio de los climas.»

Nos leemos pronto. Gracias.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com

Si quieren sacar monstruos de debajo de la cama, del ropero, del clóset o de algún otro rincón físico o del alma, para transformarlo en tinta, les invito al taller que este verano quiero compartir en el Centro de las Artes. Espero que la experiencia culmine en alguna lectura o hasta una publicación. Sería los miércoles de 11 am a 1 pm, del 8 de julio al 5 de agosto. ¿Ahí nos vemos?