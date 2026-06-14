Suave junio

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(1a. parte)

Ramón López Velarde nació en Jerez, Zacatecas, el 15 de junio de 1888 y murió en la hoy Ciudad de México el 19 de junio de 2021. Mañana cumpliría ´nomás´ 138 añitos. Esta semana la secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Ana Francis Mor, anunció que la Casa del Poeta Ramón López Velarde en el ex DF, su última casa antes de la última morada del poeta se llamaría «La Casa de las Palabras» y que se dedicaría al "primer cabaret público de la Ciudad de México", además de albergar las oficinas de Procine CDMX y la Bienal Internacional del Cartel en México.

Y por lo hecho y lo simbólico, y porque Ana Francis Mor ha estado en el grupo Las Reinas Chulas desde 1988, ardió Troya. Contra la decisión oficial ha habido múltiples opiniones y se han recabado más de 3 mil firmas. El viernes se manifestaron frente a la casa del jerezano más de cien personas. Hay quienes la defienden críticamente y otros se van por lo visceral, sobre todo cuando les gana la militancia. El pliego petitorio entregado a las autoridades exige un espacio plural «sin distinciones de índole ideológica, política o estética» y seguir con la gratuidad «en el uso de las instalaciones por miembros de la comunidad literaria y proyectos editoriales independientes».

Luego de vivir en ´provincia´, López Velarde se trasladó a un departamento de la casa (rentada) donde vivió desde 1914 hasta su muerte, a los 33 años, en Álvaro Obregón 73, colonia Roma. Allí vivía ya su familia desde que durante la Revolución perdieron la casa familiar en Jerez. Por ser un edificio tipo vecindad, con algunos departamentos ocupados, la casona sufrió severos daños durante el temblor de 1985.

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Proponía José Emilio Pacheco en 1988 algo similar a la Casa de Poesía Silva en Bogotá, «organizada en el edificio en que escribió y se suicidó José Asunción Silva. La Casa de Poesía López Velarde puede tener, como la casa colombiana [...] (1) la fonoteca que guarde las voces de los poetas y las interpretaciones de actores y actrices. Los centros educativos y todos los interesados podrán escuchar gratuitamente lo que deseen. (2) Talleres de lectura y redacción de poesía y crítica literaria. (3) La biblioteca propuesta por Othón Lara Barba en que se concentren los libros de poesía mexicana y acerca de ella...»

El sueño de Pacheco, Carlos Monsiváis y otros autores se concretó apenas en 1991. No todo ha sido miel sobre hojuelas, como da testimonio el poeta y editor Andrés Cisneros: siempre ha habido grupos que se sienten herederos y dueños de lo que debe ser la literatura. Interesantes los puntos de vista de Alejandro Zenker y José Manuel Recillas.

La biblioteca de la Casa se ha integrado por tres fondos: el de Efraín Huerta, el de Salvador Novo y donaciones de diversas casas editoriales y autores. Y en cada presentación han pedido un libro al autor o autora en turno, espero estén bien cuidados.

Yo fui varias veces, sobre todo cuando ahí tenía su guarida la revista Generación, de Carlos Martínez Rentería.

Uno de los textos que más me han gustado de esta coyuntura es de la poeta y editora Zel Cabrera: «Esa genealogía, esa biblioteca con los nombres de Salvador Novo y Efraín Huerta, ese museo de sitio, se tacharon de un plumazo, desde un escritorio, por quienes seguramente no han leído un solo verso de los que dicen honrar. A eso se le llama ignorancia, y cuando se ejerce desde el poder, se le llama atropello. Y mientras tanto, en esta ciudad sobran los lugares para casi todo y faltan, dramáticamente, para la poesía. ¿Cuántos espacios quedan donde uno pueda presentar un libro, leer en voz alta frente a diez personas, equivocarse, empezar? Se cuentan con los dedos».

El viernes se anunció que no se cambiarán el nombre ni la vocación de la Casa. La escritora Myriam Moscona no se siente optimista con ello: «La Casa del Poeta hace tiempo que se disolvíó. Ya no existe su Patronato. Su equipo de trabajo está disperso y tampoco existe la Fundación que le daba un presupuesto ínfimo para su operación. De modo que revivir la Casa es volverla a concebir».

Y bueno, hubo medios que dieron la noticia, pero le pusieron la foto de la Casa del Poeta de San Luis Potosí, supongo que porque la potosina es la primera que sale al guglear el nombre. Hasta Julio Hernández (Astillero) publicó la foto errónea. Esto motivó una aclaración oficial. La casa de López Velarde en San Luis Potosí se ubica en la esquina de Rayón y Vallejo, al lado de la Casa de las Recogidas, hoy sede del Poder Legislativo. Fue inaugurada como centro cultural y sede de la editorial Ponciano Arriaga en el periodo de Horacio Sánchez Unzueta, en 1995.

Se me terminó el espacio, pero si se puede le seguimos la próxima semana.

http://alexandroroque.blogspot.com

Correo: debajodelagua@gmail.com