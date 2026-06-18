Subsidio a la CNTE

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El gobierno no resuelve los problemas,

los subsidia".

Ronald Reagan

No sorprende que los maestros de la CNTE se mantengan en huelga a pesar de que el gobierno ha suspendido las mesas de negociación y que continúen realizando bloqueos de vías de comunicación y asfixiando las actividades económicas del centro de la Ciudad de México. El propio gobierno está subsidiando y apoyando el movimiento. Los líderes de la Coordinadora gozan de todos los incentivos para continuar con estas prácticas. No tienen nada que perder y sí todo por ganar.

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El gobierno apoya a la Coordinadora al seguir pagando los sueldos íntegros de los maestros en paro. Más que una huelga, se trata de una suspensión ilegal de actividades ya que no se han cumplido los requisitos formales para declarar una huelga legal.

"Ellos tienen un acuerdo en Oaxaca, desde hace mucho tiempo, que cuando se movilizan no pierden su salario -ha explicado la propia presidenta Sheinbaum--. Es un acuerdo, no solo ahora con Salomón Jara, sino con él de mucho tiempo atrás. No es algo nuevo. Así se hizo durante muchos años. No es que hay algo particular. Ellos siguen recibiendo. Puedes estar a favor, puedes estar en contra, pero eso ocurre y no es nuevo, ya tiene tiempo".

Que una práctica venga de tiempo atrás, sin embargo, no la hace correcta. Los maestros de la CNTE no solo están recibiendo su sueldo íntegro, aunque no impartan clases, sino que este pago permite a los líderes mantener por tiempo indefinido un movimiento que se dedica a tomar como rehenes a terceros para presionar al gobierno. Como a los políticos tampoco los afectan los bloqueos o el campamento en el centro de la Ciudad de México, ya que también siguen recibiendo sus sueldos íntegros, el pago genera un incentivo perverso para mantener una situación que daña a la sociedad.

Ni en México ni en otros países se pagan habitualmente los salarios durante una huelga. Las huelgas lastiman a la empresa por la falta de producción, pero a los trabajadores por la falta de ingresos. La suspensión del pago de salarios promueve la búsqueda de soluciones. Una vez que se llega a un acuerdo, se hace una negociación adicional para definir qué monto se cubre de los "salarios caídos", los que no se pagaron durante la huelga. Es común que se llegue a acuerdos para pagar la mitad.

Los maestros de la CNTE, sin embargo, no tienen que preocuparse de los salarios caídos porque el gobierno les paga todos los salarios no devengados. Esto les da a los líderes un enorme poder para obligar a los docentes a presentarse a plantones y manifestaciones en lugar de cumplir con su trabajo docente.

Las movilizaciones de los maestros reciben, además, apoyo de las policías. Los grupos que bloquean vías de comunicación o afectan a los comercios no podrían lograr sus objetivos sin la colaboración de los agentes que con sus "cortes de circulación" los protegen de la furia de los afectados.

Utilizar recursos gubernamentales para pagar sueldos a maestros que no trabajan, o usar a la policía para apoyar a quienes cometen ataques a las vías de comunicación, es una malversación de fondos públicos. El problema es que los gobiernos piensan que su función es cuidar a los grupos de poder en lugar de servir a los gobernados que con sus impuestos sostienen el aparato público.

Por lo pronto, la presidenta Sheinbaum no debería asombrarse de que la CNTE se niegue a aceptar sus propuestas y se mantenga en paro indefinido en demanda de beneficios que llevarían a la quiebra al Estado mexicano o dejarían en manos de los sindicatos el control de las carreras magisteriales. Su propio gobierno está manteniendo vivo el movimiento al subsidiarlo y apoyarlo con policías.

Víctimas

Las mayores víctimas de la CNTE son los alumnos. El paro ha dejado sin clases a 1.4 millones, la mayoría en Chiapas y Oaxaca, dos de los estados más pobres. Lo que menos interesa a los líderes y a los políticos es la educación de estos jóvenes.

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