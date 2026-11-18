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Hay días en los que despierto como si nada y como si todo: con la lista de pendientes y la energía en su nivel de supervivencia. Pero hay otro en que no, en los que la temperatura toma por sorpresa los muros de la casa y las listas no aparecen por miedo a dejar las pijamas y la franela de las sábanas.

Otros días amanece con los tenis en la mano y la banda elástica en la frente dispuesta romper registros de caminata o de pilates hasta que cinco minutos después te das cuenta de que seguías soñando.

Ahora, algunos amanecen pensando en el kit de supervivencia y consultan redes e IA para revisar la lista: la cantidad de agua, los tipos de alimentos enlatados, el radio de pilas, las pilas, el papel del baño y otros etc. que debemos considerar en caso de un apagón mundial, de un desastre nuclear o de una travesura de las IAs.

De tanto "escrolear", el algoritmo se refuerza a sí mismo y empiezan a ser más recurrentes estos avisos, en diferentes versiones y diferentes idiomas; todos recomiendan lo mismo sin dejar de lado añadir a la lista, dinero en efectivo. Y de tanto en tanto, uno empieza a considerar que la posibilidad ocurra y que nos veamos buscando una estación de AM en un radio de pilas anunciando que el peligro ha pasado.

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¿Quién "juega" estas bromas? ¿A quién le conviene provocar tal temor a nivel mundial? ¿Qué hay de cierto o solo están ensayando para medir nuestras reacciones? No tengo respuestas.

Aunque hay muchos que consideran que han fundamento para esta alerta, no estoy viendo a nadie organizando su kit o construyendo un búnker que los proteja de una radiación fatal.

Yo solo cuento con los garrafones que se llenan cada semana y me faltaría todo lo demás, pero creo que por el momento no me la creo y prefiero seguir despertando con mis listas de pendientes normales y no que mi vida se convierte en una realidad distópica que algunos pronostican.