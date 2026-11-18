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LA ECONOMÍA MEXICANA

PASA POR UN MOMENTO DIFÍCIL, Y TENEMOS QUE FORTALECERLA. LA MEJOR MANERA ES CONSUMIR LO LOCAL, EN TIENDAS PEQUEÑAS, EL TIANGUIS, ETC...;

O NOS CUERNA EL TORO.

Suiza es una nación muy respetada en su gobierno y en sus ciudadanos. Ha sido un país neutral durante las guerras, centro de negociaciones políticas internacionales y comerciales. En especial, Suiza no pertenece a la Unión Europea. Teniendo como su capital a Berna, es sede de importantes organizaciones internacionales como la Cruz Roja. Esta nación europea cuenta con una población de 9 millones cien mil habitantes y es una de las economías más prósperas, estables y competitivas del mundo. Su crecimiento demográfico es del 1 % anual, impulsado en buena medida por la migración. Sus habitantes tienen una de las más altas esperanza de vida del planeta, ya que promedian 84.4 años. La edad media es 42.6 años, reflejando una población envejecida y similar a la de otras naciones desarrolladas en Europa. Los residentes extranjeros representan el 23 % de la población total. Curiosamente tiene 4 idiomas oficiales: alemán, francés, italiano y romanche. Su moneda es el franco suizo.

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Dentro de su economía su Producto Interno Bruto (PIB) supera los 1.04 Billones de dólares y su PIB per cápita es de $ 114,769 dólares, colocándolo entre los primeros puestos mundiales de riqueza por habitante. El desempleo es muy bajo ya que registra un 4 % de la población económicamente activa. Tiene una inflación muy controlada con niveles cercanos al 0.2 % anual. Dentro de la estructura de su PIB, el sector servicios representa el 74 %, con un gran peso de la banca privada, los seguros, la biotecnología y el turismo. El sector industrial con la farmacéutica, relojería de alta gama y maquinara de precisión señala un 25 % de su PIB.

Suiza y México mantienen una relación importante en los ámbitos económico, comercial, tecnológico, educativo y cultural. A pesar de ser países muy diferentes en tamaño y ubicación, tienen varios vínculos que benefician a ambas naciones. México exporta productos agrícolas, alimentos, automóviles, manufactura y oro. Suiza exporta a México medicamentos, productos químicos, maquinaria y relojes. Empresas suizas instaladas en México son entre otras, Nestlé, Roché y Novartis. México y Suiza forman parte del Tratado de Libre Comercio y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), vigente desde el 2001. Al finalizar el 2025, había más de 400 empresas suizas en México que generaban alrededor de 58 mil empleos directos.

Suiza contribuye al desarrollo económico de México mediante inversiones, empleos, tecnología y medicamento, mientras que México fortalece el comercio suizo con sus productos y su mercado. Esta relación nos enseña que cuando los países trabajan unidos no sólo fortalecen sus economías, sino que también construyen un futuro con más oportunidades para todos.

P.D. DE ESO SE TRATA, DE COINCIDIR CON GENTE

QUE TE HAGA VER COSAS QUE TÚ NO VES. QUE TE

ENSEÑE A MIRAR CON OTROS OJOS.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ

DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO!

NOVIEMBRE DEL 2026.