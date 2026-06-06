"Tim Payne" una lección de marketing inesperada

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En muchas ocasiones, los casos de marketing más poderosos no nacen en una sala de juntas, ni detrás de una jugosa campaña publicitaria, ni de parte de los creativos mejor pagados. Surgen de manera espontánea, impulsados por las personas, las emociones y el momento adecuado. El fenómeno suscitado en favor de Tim Payne, quien es defensa de la selección de Nueva Zelanda rumbo al Mundial 2026, es un ejemplo extraordinario de ello.

Hasta hace unos días, Payne era prácticamente un desconocido para la mayoría de los aficionados al fútbol fuera de Oceanía, incluso en su país no era tan conocido. Sin embargo, en cuestión de días pasó de tener poco más de 4,700 seguidores en Instagram a superar los cinco millones (cifra que sigue creciendo día con día.) Lo sorprendente es que no anotó un gol espectacular, no protagonizó una polémica ni lanzó una campaña publicitaria. Su crecimiento fue consecuencia de un "Storytelling".

Esto inició cuando el creador de contenido argentino Valentín Scarsini, mejor conocido como "El Scarso", lanzó una idea simple: "convertir al futbolista menos conocido del Mundial en una celebridad global". Lo que parecía una ocurrencia divertida se transformó en uno de los fenómenos virales más importantes de la previa mundialista.

Desde el punto de vista del marketing, la primera lección tiene que ver con el poder de las narrativas. Las personas no siguen únicamente productos, marcas o deportistas; siguen historias. La audiencia encontró algo emocionalmente atractivo en la figura de Payne. Era el jugador que nadie conocía, el protagonista improbable, el "underdog". Y los seres humanos tenemos una inclinación natural a apoyar a quien parece tener menos posibilidades. Esa conexión emocional fue mucho más poderosa que cualquier campaña tradicional.

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La segunda lección es que la relevancia supera al tamaño. El Scarso (También él se vio beneficiado, pues incrementó sus seguidores al doble) no era el creador con más seguidores del mundo, pero tenía algo más importante: una audiencia altamente conectada con el fútbol, una historia fácil de entender y un momento perfecto para difundirla.

Otro elemento fue el enganche colectivo. Cada nuevo millón de seguidores se convirtió en un acontecimiento. La gente sentía que formaba parte de algo más grande simplemente dando clic en el botón de seguir y muchos estaban a la expectativa del crecimiento que seguiría teniendo. Sin darse cuenta, millones de personas participaron en una especie de juego. El fenómeno demuestra que los consumidores disfrutan ser protagonistas de una historia, no solo espectadores.

También destaca la importancia del timing. Todo ocurrió a pocos días del Mundial, cuando la atención global comenzaba a concentrarse en el torneo. En marketing, una buena idea fuera de tiempo puede fracasar, mientras que una idea sencilla en el momento adecuado puede generar resultados extraordinarios.

Considero que la enseñanza más grande fue la autenticidad. Cuando finalmente Payne reaccionó al fenómeno, lo hizo con sorpresa genuina, agradecimiento y humildad. No intentó actuar como una celebridad. No intentó capitalizar inmediatamente la situación.

Muchas marcas invierten millones intentando parecer auténticas. Tim Payne nos recuerda que "la autenticidad no se fabrica; se transmite".

Este caso también demuestra cómo las redes sociales han cambiado las reglas del posicionamiento. Antes, una marca sobresalía con base en grandes presupuestos y presencia a medios masivos. Hoy una historia emocional, una comunidad comprometida y una ejecución sencilla pueden generar un alcance global en cuestión de días.

Quizá la mayor lección para empresas, emprendedores y mercadólogos es que las personas comparten aquello que las hace sentir parte de algo. No compartimos anuncios; compartimos historias. No seguimos campañas; seguimos emociones. No recordamos presupuestos; recordamos experiencias.

Tim Payne no se convirtió en un fenómeno mundial por ser el mejor jugador del torneo. Se convirtió en un fenómeno porque millones de personas creyeron en una historia que valía la pena contar.