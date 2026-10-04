Todavía no hay elecciones y el Partido Verde ya ganó

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Un nuevo escenario apareció en la arena política después de la designación de responsabilidades en el partido gobernante, para disputar las 17 gobernaturas en 2027, o como se denominan: "Coordinaciones Estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía". Estamos presenciando la transición de una fuerza electoral que podría convertirse en la segunda del país. Veamos.

Los nuevos artífices de esta estrategia no son Gaspar, Melchor ni Baltasar, sino Arturo Escobar y Vega, Manuel Velasco y Jorge Emilio González, los tres, claros liderazgos dentro del PVEM, quienes con astucia ganaron para su organización nominaciones para encabezar las citadas Coordinaciones en cuatro estados.

A San Luis Potosí, que a lo largo del tiempo se venía debatiendo, el Verde puede considerar Quintana Roo, con Eugenio Segura; Nayarit, con la senadora Jazmine Bugarín; y Baja California Sur, con el diputado Manuel Cota.

En el primer Estado —San Luis Potosí— es necesario precisar que la designación de Morena, del exsenador Elí César Cervantes Rojas, causó sorpresa al no estar entre los registrados.

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No obstante, es el Coordinador Estatal, en una entidad gobernada actualmente por Ricardo Gallardo del PVEM, mismo partido que en las siguientes semanas determinará quién es su candidata o candidato.

El horizonte luce promisorio para el Verde, o al menos así lo proyecta su dirigencia. En caso de conseguir estas cuatro candidaturas para sus cuadros, y ganando las elecciones el próximo año, va a cuadruplicar el número de entidades que gobierna en un plazo de sólo 6 años.

Con décadas en el escenario partidista nacional, el PVEM está llegando al punto más alto de su alcance político y de plataforma electoral, para tener mayores posiciones de poder.

Ahora bien, tienen que bordar fino para ser compañeros de viaje y donde corresponda, ser conductores de ruta. Finalmente, los resultados que se obtengan en el año siguiente tendrán un inminente aterrizaje en las elecciones presidenciales de 2030.

Mientras tanto, Morena trabajará igual para preservar posiciones y limar asperezas entre personajes que se quedaron con las ganas de ocupar las nominaciones, como Rafael Marín Mollinedo, Abelina López Rodríguez, Tatiana Clouthier Carrillo, Andrea Chávez Treviño, Geraldine Ponce, entre otros.

Decíamos en este espacio hace unas semanas, en tono de picardía, que para quedarse en la casa de los famosos en el ámbito político y no ser expulsado, se evaluarían trayectorias, méritos y, por supuesto, resultados en las encuestas.

Aun así, no deja de sorprender que no fueran ponderados personajes como Tatiana Clouthier, quien, vale la pena recordar, fue la coordinadora de la campaña del entonces candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, secretaria de Economía en esa administración y funcionaria en el servicio exterior, en el actual gobierno.

En ese lado de la historia, el Grupo Tabasco se quedó relegado de bastiones, que hace un año o más, le mostraban una expectativa distinta, con un proyecto a largo plazo; en todos los casos, los premios de consolación que podrían presentarse ofrecen una oportunidad de mantenerse vigentes, reconstruirse y regresar.

No hay duda: la balanza se inclinó gracias a una operación política del Partido Verde que se fortalece y muestra músculo para el futuro electoral del país. Y, ante la oposición, el PVEM se podría posicionar como la segunda fuerza política en México.

Ya está ganando temperatura la arena electoral rumbo al 2027, conocedores todos que, como ocurre en la vida y en la rueda de la fortuna, unos están al alza en la nominación y otros a la baja.

@UlrichRichterM

(Abogado y activista)