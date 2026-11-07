Tsunami político en el hemisferio

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

En el transcurso del último mes un tsunami político pasó por el hemisferio. Primero en Brasil, en donde el presidente Lula logró una victoria apabullante sobre Flavio Bolsonaro y, el pasado 3 de noviembre, en Estados Unidos, en donde el trumpismo sufrió una derrota histórica ante los demócratas.

Una similitud en ambos procesos electorales fue el sorpresivo resultado. Lula había perdido en la primera vuelta por más de cuatro puntos y todavía dos semanas antes de la elección, los sondeos favorecían a Bolsonaro. Con un sorpresivo viraje, el día de la elección Lula logro la victoria con una ventaja de más de cuatro millones de votos.

En Estados Unidos se estimaba que los demócratas podrían ganar alguna de las dos cámaras y recuperar algunas gubernaturas. Nadie esperaba que ganaran ambas cámaras con amplia ventaja y se quedaron con gubernaturas emblemáticas de los republicanos como Texas y Georgia. En Texas una mujer latina, Gina Hinojosa, logró derrotar al candidato republicano; en Georgia, hizo lo propio una mujer negra, Keisha Lance, y en Michigan ganó la curul en el Senado Abdul El Sayed, un musulmán, que ciertamente está en contra del apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra en Gaza.

En ambas elecciones sorprendió la oscilación de votos como consecuencia de las campañas de las últimas semanas, lo que habla de la capacidad de movilización de las fuerzas políticas locales, en Estados Unidos y de una estrategia electoral en Brasil que logró atraer el voto de indecisos y apáticos. En Estados Unidos la población latina voto 70% por los demócratas, y dicen los analistas que los latinos que votaron republicano fueron los portorriqueños y los cubanos de Miami.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ambos casos el electorado alejó del poder político a la extrema derecha de tendencias autoritarias. En Brasil al evitar el regreso de la familia Bolsonaro; en Estados Unidos, al asestar un golpe tal al trumpismo, que bien podríamos esperar que marque el inicio del fin del reinado de Donald Trump y sus allegados. La relación entre los mandatarios de los dos países no podría estar peor. Trump califico de fraudulenta la elección en Brasil, llamó comunista a Lula y le deseó terminar como Maduro.

Por supuesto que el tsunami político tiene importantes consecuencias para el continente y no porque el hemisferio esté dividido entre gobiernos de izquierda y de derecha, sino porque esto debilita en forma importante al llamado Escudo de las Américas. La derrota de Trump fue tan contundente que empiezan a surgir las dudas, dentro y fuera, de jugársela con él, pues aunque le quedan dos años en el gobierno, su poder se verá disminuido y acotado por los demócratas.

Debe decirse que el Escudo de las Américas no es una alianza política, económica o militar pues el presidente Trump no cree en el multilateralismo. Es un espacio creado por Trump para imponer su voz e inducir a los países del continente a combatir el crimen organizado y la migración indocumentada a su manera militarista. Esto no lo hace a cambio de ayuda económica o de otro tipo de reciprocidad, sino a partir de amenazas veladas en materia comercial e incluso militar. Resulta interesante la ausencia en este foro de México, Canadá y Brasil, los países de mayor peso específico en el continente, después de Estados Unidos.

Un último hecho a destacar es que el cambio vertiginoso en las preferencias de los electores solo puede darse cuando existen reglas electorales democráticas que son razonablemente respetadas por todas las partes. En regímenes en donde los gobiernos en turno han cooptado los procesos electorales como Cuba, El Salvador o Nicaragua, difícilmente esto podría suceder. La democracia no garantiza el bienestar social, pero ofrece algo invaluable: la posibilidad de corregir el rumbo y empezar a cambiar las cosas.

Correo electrónico: lherrera@coppan.com