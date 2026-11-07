¿Tu empresa está diseñada para resolver problemas o cumplir procesos?

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Cuando alguien pregunta cómo se realiza una actividad, la respuesta suele ser bastante clara: existe un procedimiento, un formato, una política o una instrucción que indica exactamente qué debe hacerse. Las organizaciones construyen procesos para garantizar consistencia, reducir errores, controlar costos y facilitar la operación. Y, sin duda, los procesos son indispensables para que una empresa funcione. Sin embargo, existe una pregunta que pocas veces hacemos con suficiente profundidad: ¿estamos diseñando nuestros procesos para resolver las necesidades del negocio y de sus clientes, o estamos convirtiendo el cumplimiento de esos procesos en un objetivo por sí mismo?

El problema comienza cuando una organización deja de cuestionar la utilidad de sus procedimientos y termina considerando que cumplirlos es sinónimo de hacer bien las cosas. Un empleado puede seguir todas las instrucciones, llenar correctamente los formatos, entregar los reportes a tiempo y cumplir con cada indicador, pero aun así no resolver el problema de un cliente. Una solicitud puede pasar por todos los departamentos, recibir todas las autorizaciones necesarias y respetar cada política interna, pero tardar tanto en resolverse que la experiencia del consumidor termina siendo frustrante.

Pensemos en una situación cotidiana: un cliente solicita la devolución de un producto que presenta una falla, el empleado que lo atiende reconoce el problema, pero necesita autorización de su supervisor; el supervisor debe consultar con otra área; esa área solicita evidencia adicional y, finalmente, alguien determina que el procedimiento no contempla exactamente ese caso. Mientras tanto, el cliente continúa esperando. Lo interesante es que, cuando preguntamos quién falló, probablemente nadie tenga una respuesta clara. El proceso funcionó como estaba diseñado, aunque el resultado haya sido completamente insatisfactorio.

Esta situación revela una contradicción importante: muchas empresas están organizadas para proteger sus procedimientos, sus estructuras y sus reglas, pero no necesariamente para facilitar la solución de los problemas.

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La verdadera discusión consiste en comprender que un proceso es un medio, no un fin. Su propósito debería ser facilitar un resultado, no convertirse en una barrera para alcanzarlo. Los procedimientos necesitan revisarse, adaptarse y cuestionarse cuando dejan de contribuir a los objetivos para los que fueron creados. Una organización madura no es aquella en la que nadie se atreve a modificar una regla, sino aquella que sabe cuándo una regla necesita cambiar.

En marketing, esta reflexión resulta particularmente relevante porque el cliente no experimenta departamentos, políticas ni organigramas. Experimenta una sola empresa. No le interesa si el problema corresponde a ventas, producción, logística o servicio; espera que alguien se haga responsable y encuentre una solución. Por eso, una organización verdaderamente orientada al mercado necesita construir procesos que conecten a sus áreas, faciliten la colaboración y permitan responder con oportunidad a las necesidades del consumidor. La eficiencia interna tiene sentido cuando contribuye a mejorar la experiencia externa, no cuando se convierte en una competencia entre departamentos por demostrar quién cumple mejor sus propios indicadores.

Al final, es posible que no necesitamos empresas con más procedimientos, más formatos o más controles, sino personas que formen organizaciones capaces de distinguir entre hacer correctamente una actividad y conseguir realmente el resultado que importa. Porque cumplir un proceso puede demostrar disciplina, pero resolver un problema demuestra que estamos creando valor. Y cuando ambas cosas entran en conflicto, los líderes deberían tener la capacidad de cuestionar el proceso antes de aceptar que el problema permanezca sin solución.

Una empresa puede cumplir todos sus procesos y seguir fallándole a sus clientes. La verdadera eficiencia no consiste en hacer correctamente lo que siempre hemos hecho, sino en encontrar la mejor manera de resolver aquello que realmente importa.