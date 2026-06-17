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Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

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Alianza entre SEDECO, STP e ICAT con AMPI SLP, será un referente a nivel nacional: Neil Castro

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Por Pingo

Junio 17, 2026 03:00 a.m.
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      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

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