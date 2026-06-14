Un Mundial que confunde a Norteamérica y al mundo

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Los mundiales de futbol reflejan el ánimo del momento. Pero esta vez, 2026 acarrea grandes grados de confusión, con alegría y conflicto. Persisten guerras entre los asistentes y América del Norte adolece de una identidad común. Surge una FIFA más vigorosa que la ONU. Y aunque el trofeo mundialista todavía no tiene dueño, hay claros ganadores internacionales.

La inauguración en México sorprendió a propios y extranjeros, un desfile de banderas con edecanes y sin jugadores. Los mandatarios de Canadá, Estados Unidos y México no dieron la bienvenida, en un clima de tensión regional, comercial y de seguridad. Los mexicanos no sabían cómo llamar al estadio "Azteca", de la Ciudad de México o con el nombre de un banco. Ante la cancha no aparecía el nombre del anfitrión en gran formato como en "México 86", tampoco "América del Norte 2026" o "USMCA 2026". Hugo Sánchez no encabezó la apertura, ni los videos oficiales. La noticia en la prensa estadounidense fue: Shakira inauguró el campeonato de soccer de la FIFA.

Medios canadienses denotaron altos precios en restaurantes y comercios mexicanos, mayores que en Canadá y para los turistas que hablan inglés. El encabezado internacional citado en distintos continentes describió a una selección iraní que "duerme en México y juega en América". Siendo los jugadores de Irán obligados a cruzar la frontera y pasar la noche en Tijuana, debido a las sanciones de EU en torno a "amenazas terroristas" y la lucha actual en el Estrecho de Ormuz.

Corea del Sur, Arabia Saudita y Catar fueron ganadores aun antes de comenzar el mundial, con su poder de atracción. La empresa saudita de energía ARAMCO es socio global de la FIFA, patrocinó la primera copa intercontinental de clubes femenina (FIFA Women´s Champions Cup 2026) y un programa de jóvenes talentos. El fondo soberano saudita (PIF) financió experiencias interactivas de futbol, videojuegos (eSports) y entretenimiento inmersivo. Por su parte, firmas coreanas y catarís como KIA y Qatar Airways permean el poder suave de su país y son muy bien recibidas en Estados Unidos.

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Faltan en 2026 las selecciones rusa y china. Pierde también el mundo al no tenerlos. La comunidad internacional se queda sin el espacio de interlocución que permite el futbol, como las olimpiadas. Rusia fue suspendida tras la invasión a Ucrania (2022), sanción que al momento no ha influido en un mejor diálogo diplomático.

El caso chino es distinto. Aunque no calificó para estar en la cancha, China permea todo el mundial. De los 16 patrocinadores globales, 4 son empresas chinas. Gran parte de los productos de mercadotecnia son de manufactura china; los oficiales y los que no pagan impuestos. Una empresa de Qingdao produjo 10 millones de banderas para este torneo. Ya sea como turistas o visualizadores de streaming, los aficionados de futbol chinos superan los 250 millones.

Esta edición futbolística retrata cómo los Estado-nación dejaron de ser los protagonistas y conviven con la FIFA, una iniciativa privada llena de recursos y una afición consolidada, que es la triunfadora. Canadá, México y EU han acogido la competencia de futbol y es posible que la copa 2026 les brinde beneficios. Mas en América del Norte la jugadora olvidada es la mariposa monarca, ese símbolo norteamericano que prometía unidad, mitigar prejuicios y superar fronteras.

(Especialista en geopolítica y miembro de COMEXI)