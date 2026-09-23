¿Vivimos mejor?

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"Es falso de que si no se trabaja no se puede tener un buen nivel de vida. Eso es el discurso del pasado".

Claudia Sheinbaum, 11.04.2024

Guillermo Ortiz se preguntó en un artículo: "¿Están realmente mejor los mexicanos bajo Claudia Sheinbaum?". Es una pregunta razonable y el exsecretario de hacienda y exgobernador del Banco de México no adoptó posiciones partidistas o maximalistas. Reconoció la disminución de la pobreza con la 4T, pero señaló que ha habido deterioros en educación y salud. Dijo que la tasa de homicidios ha caído, pero añadió que el "impuesto del crimen", la extorsión, ha aumentado. Cuestionó la pérdida de independencia del poder judicial y apuntó que la economía informal emplea al 55 por ciento de los trabajadores.

"Un gobierno puede elevar el piso para millones mientras baja el techo de oportunidad para muchos otros. Bajo la Cuarta Transformación, AMLO y Sheinbaum han hecho más de lo primero que cualquier gobierno en una generación: pero juzgando con otras muchas medidas, no solo han fallado en detener la declinación del país, sino que la pueden estar acelerando".

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No era una crítica grosera, ni siquiera inusitada: muchos analistas y periodistas hemos señalado lo mismo. Sin embargo, el artículo incomodó sobremanera a la presidenta Sheinbaum. El 21 de septiembre en la mañanera se burló del exsecretario: "¡Ah, no!... ¡Está buenísimo el artículo de Guillermo Ortiz!", exclamó, solo para recordar que fue secretario de hacienda cuando se realizó el rescate de los bancos en la crisis de 1994-1995.

El actual secretario de hacienda, Édgar Amador, no es muy activo en redes. Su anterior mensaje había sido el 3 de abril, pero este 21 de septiembre publicó un artículo, difundido como comunicado, que más que contradecir a Ortiz lo descalificaba. "Guillermo Ortiz es un experto en el tema de la pobreza", escribió, porque cuando fue secretario de hacienda "la población en pobreza se incrementó en 16 millones de personas y la población en pobreza extrema aumentó en 15 millones de personas". Añadió: "Es sintomático cómo el exsecretario recurre a indicadores aislados para hacer un cuestionamiento general de la mejora en el bienestar de la población", pero omitió decir que Ortiz se hizo cargo de Hacienda en diciembre de 1994 cuando ya la crisis se había precipitado.

Ortiz cometió muchos errores como secretario, igual que todos, pero no se le puede atribuir la crisis del 94-95. Si acaso, trató de resolverla. En cuanto al Fobaproa, dudo que algún gobierno hubiera decidido no rescatar a la banca. Coincido con la posición filosófica de que los bancos deben quebrar como cualquier empresa, pero casi todos los gobiernos han rescatado a sus bancos cuando han quebrado. La decisión del Estados Unidos de no hacerlo con Lehman Brothers en septiembre de 2008 provocó una crisis que resultó más costosa que el rescate.

La reducción de la pobreza ha sido el logro más importante de la 4T, pero la gran pregunta es si será permanente. No es una disminución que surja del crecimiento sino de los programas sociales. La economía ha estado estancada desde 2019, aunque en este momento parece haber un repunte. Las pensiones, que representaban 3.4 por ciento del PIB en 2018, hoy rebasan el 6 por ciento. La deuda pública se ha disparado de 10.5 billones de pesos en 2018 a 20 billones. La reforma judicial genera desconfianza. La educación y la salud se caen a pedazos.

Nada inventó Ortiz. Estos resultados son producto de una estrategia que considera que no se requiere trabajar para vivir mejor. El problema es que la economía del reparto terminará cuando ya no haya nadie a quien despojar de su dinero para distribuirlo.

En la ONU

La presidenta Sheinbaum decidió no acudir a la Asamblea General de la ONU, pero el presidente estadounidense Donald Trump aprovechó ayer su discurso para decir que México es "el epicentro de la violencia de los cárteles de la droga". Habría sido bueno que ella hubiera podido responder.

www.sergiosarmiento.com