Disponibles, 50 recetas de chiles en nogada

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Arrancó el quinto festival de chiles en nogada en el Centro Histórico de la Ciudad de México, donde participarán 60 establecimientos de la zona con diferentes recetas sobre este platillo.

El principal objetivo de esta jornada es la promoción gastronómica de la zona, así como impulsar la economía local, explicó el jefe de la Unidad Departamental de Trabajo Comunitario en la Autoridad del Centro Histórico, César Sánchez.

En conferencia de prensa, explicó que entre los 60 establecimientos registrados en el festival se encuentran hoteles y cocinas de algunos mercados, como es el caso del 2 de Abril, el Abelardo Rodríguez, el de San Juan y el de Artesanías.

"Decidimos incluir tanto al comercio más pequeño como a los comercios más establecidos, justamente con esta estrategia de impulsar la actividad económica del sector restaurantero, hotelero y comercial mediante la promoción del chile en nogada", apuntó.

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Sánchez comentó que hay un mapa interactivo donde las personas pueden consultar la ubicación de los establecimientos que participarán en el festival. Además, la Autoridad del Centro Histórico (ACH) realizó un recetario digital con más de 50 formas diferentes de cómo hacer los chiles en nogada y platillos con la crema típica de este platillo.

Por su parte, el coordinador general de la ACH, Carlos Cervantes Godoy, agradeció a los estudiantes del Claustro de Sor Juana, lugar donde se realizó la inauguración del festival, por haberles ayudado a recopilar dichas recetas.

El funcionario local explicó que cuando termine el festival, el 26 de septiembre, se darán reconocimientos a las mejores recetas de este platillo, así como un premio a los tres primeros lugares en el Club de Banqueros.

Aunque Cervantes Godoy no dio una cifra sobre la expectativa económica que generará este festival, dijo que es una oportunidad para apoyar la economía del Centro Histórico y fomentar las tradiciones gastronómicas del país.

"La idea de este tipo de eventos es fomentar el crecimiento económico de quienes hoy son parte del Centro Histórico", apuntó.