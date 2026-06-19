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A tiros ultiman a hombre dentro de una vivienda

Varios sujetos armados llegaron a la casa y atacaron directamente

Por Redacción

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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A tiros ultiman a hombre dentro de una vivienda
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      TAMUIN.- Un hombre fue privado de la vida por disparos de arma de fuego, en un domicilio ubicado en el ejido Antiguo Tamuín.

      El infortunado respondió en vida al nombre de Edgar, y quedó tendido en el patio de una casa que se ubica en la calle la privada Morelos.

      Fuentes oficiales informaron que varios sujetos armados arribaron al inmueble y atacaron directamente a la víctima. Tras la agresión, los responsables huyeron del lugar con rumbo desconocido.

      Vecinos del sector reportaron las detonaciones al Sistema de Emergencias 911, por eso al sitio acudieron elementos de diversas corporaciones policiacas, así como socorristas de Bomberos Voluntarios de Tamuín.

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      Al revisar a Edgar, los paramédicos confirmaron que ya no tenía signos vitales, y se notificó de inmediato a las autoridades competentes. La zona fue acordonada para preservar los indicios localizados en la escena, mientras personal de la Fiscalía General del Estado y de Servicios Periciales realizaba las diligencias correspondientes.

      El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal para la práctica de los estudios de ley, en tanto que la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables.

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