Muere ancianito al caer de escalera cuando podaba árbol
Una vecina alertó a emergencias y familiares tras encontrar al hombre inmóvil en su patio
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CIUDAD VALLES.- Un hombre de 85 años de edad perdió la vida luego de caer de una escalera mientras podaba un árbol en el patio de su vivienda, ubicada en la colonia Doctor Márquez.
El infortunado fue identificado como Pablo Reyes, de 85 años de edad, quien vivía en la calle Gardenia, entre Tejada y Del Marqués, en la colonia Doctor Márquez.
La mañana de este jueves se encontraba solo en su domicilio y se dispuso a podar un árbol, para lo cual, utilizó una escalera metálica que sujetó a otro árbol y a una estructura de la vivienda.
Sin embargo, al encontrarse a una altura considerable, por razones desconocidas perdió el equilibrio y terminó cayendo.
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Una vecina lo vio tirado e inmóvil, por lo que realizó un reporte al Sistema de Emergencias 9-1-1 y también avisó a sus familiares.
Minutos después arribaron elementos de Protección Civil Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes intentaron auxiliar a Pablo, pero determinaron que ya no contaba con signos vitales.
No había indicios de violencia, por lo que se presume que la muerte fue accidental; sin embargo, fue necesaria la intervención de la Fiscalía General del Estado, autoridad que llevará a cabo las diligencias correspondientes para confirmar las causas exactas del fallecimiento.
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