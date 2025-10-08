logo pulso
CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Seguridad

Abate la GCE a dos presuntos sicarios en Ahualulco

Operaban para un grupo criminal en SLP, Guanajuato y Jalisco, informó la SSPC

Por Pulso Online

Octubre 08, 2025 11:02 a.m.
A
Fotos: GCE

Fotos: GCE

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que dos integrantes de una presunta célula delincuencial fueron abatidos por agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) adscritos al Grupo de Operaciones Tácticas, en el municipio de Ahualulco. 

Se informó que luego de un intento de agresión a los elementos, se registró una persecución en aquella zona. Los abatidos son Abiud N., de 25 años de edad, alias "El Trakas", y Martín N. alias, "El Batman", quienes fueron  ligados a un grupo criminal.

También, se les relaciona con hechos de violencia ocurridos en la Zona Metropolitana, en el municipio de Ahualulco y en los municipios de San Felipe, Guanajuato y Ojuelos, en Jalisco.

Fotos: GCE 

Abiud N. fue detenido en el año 2023 con armas largas y cortas en Santa María del Río, mientras que Martín N. alcanzó a librar una orden de aprehensión que se le quiso cumplimentar en el municipio de San Felipe.

En el lugar de los hechos de este miércoles, se les aseguraron armas largas, droga y un vehículo Chevrolet Aveo en color blanco, en el cual, a través de cámaras de videovigilancia se presume realizaban sus desplazamientos delincuenciales, informó la SSPC

