Abate la GCE a dos presuntos sicarios en Ahualulco

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que dos integrantes de una presunta célula delincuencial fueron abatidos por agentes de la Guardia Civil Estatal (GCE) adscritos al Grupo de Operaciones Tácticas, en el municipio de Ahualulco.

Se informó que luego de un intento de agresión a los elementos, se registró una persecución en aquella zona. Los abatidos son Abiud N., de 25 años de edad, alias "El Trakas", y Martín N. alias, "El Batman", quienes fueron ligados a un grupo criminal.

También, se les relaciona con hechos de violencia ocurridos en la Zona Metropolitana, en el municipio de Ahualulco y en los municipios de San Felipe, Guanajuato y Ojuelos, en Jalisco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Fotos: GCE

Abiud N. fue detenido en el año 2023 con armas largas y cortas en Santa María del Río, mientras que Martín N. alcanzó a librar una orden de aprehensión que se le quiso cumplimentar en el municipio de San Felipe.

En el lugar de los hechos de este miércoles, se les aseguraron armas largas, droga y un vehículo Chevrolet Aveo en color blanco, en el cual, a través de cámaras de videovigilancia se presume realizaban sus desplazamientos delincuenciales, informó la SSPC.