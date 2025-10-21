logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Segundo día de protestas en la UASLP

Fotogalería

Segundo día de protestas en la UASLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Accidente en circuito Potosí: Conductor choca contra objeto fijo

Los hechos, al mediodía de este martes; sólo hay daños materiales

Por Redacción

Octubre 21, 2025 03:01 p.m.
A
Accidente en circuito Potosí: Conductor choca contra objeto fijo

Daños materiales de consideración se registraron este martes en un choque en el Circuito Potosí. El accidente se suscitó cerca de las 12:00 horas.

El conductor de un automóvil Nissan tipo March, circulaba sobre el Circuito Potosí con dirección al Oriente y perdió el control hacia su izquierda chocando con dos barras de concreto que dividen ambos carriles; metros más adelante quedó encima de las barras.

Al sitio acudieron paramédicos que sólo valoraron a las personas ocupantes con crisis nerviosa.

Elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento del accidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Accidente en circuito Potosí: Conductor choca contra objeto fijo
Accidente en circuito Potosí: Conductor choca contra objeto fijo

Accidente en circuito Potosí: Conductor choca contra objeto fijo

SLP

Redacción

Los hechos, al mediodía de este martes; sólo hay daños materiales

Denuncian allanamiento y tortura de la GCE en El Paseo
Denuncian allanamiento y tortura de la GCE en El Paseo

Denuncian allanamiento y tortura de la GCE en El Paseo

SLP

PULSO

La familia afectada relató el saqueo perpetrado por los agentes estatales

Hallan en la Zona Industrial un carro hurtado
Hallan en la Zona Industrial un carro hurtado

Hallan en la Zona Industrial un carro hurtado

SLP

Redacción

Lo arrestan por supuesto abuso sexual
Lo arrestan por supuesto abuso sexual

Lo arrestan por supuesto abuso sexual

SLP

Redacción