Accidente en circuito Potosí: Conductor choca contra objeto fijo
Los hechos, al mediodía de este martes; sólo hay daños materiales
Daños materiales de consideración se registraron este martes en un choque en el Circuito Potosí. El accidente se suscitó cerca de las 12:00 horas.
El conductor de un automóvil Nissan tipo March, circulaba sobre el Circuito Potosí con dirección al Oriente y perdió el control hacia su izquierda chocando con dos barras de concreto que dividen ambos carriles; metros más adelante quedó encima de las barras.
Al sitio acudieron paramédicos que sólo valoraron a las personas ocupantes con crisis nerviosa.
Elementos de la Guardia Civil Estatal tomaron conocimiento del accidente.
