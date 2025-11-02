Accidente en Circuito Potosí deja dos personas lesionadas

Durante la madrugada de este domingo, se registró un accidente vial en el Circuito Potosí, a la altura de la calle 71, donde un vehículo se impactó contra el muro de contención.

El reporte se recibió alrededor de las 02:00 horas, cuando el conductor perdió el control de la unidad y terminó colisionando.

Paramédicos acudieron al lugar y brindaron atención a dos personas que resultaron con golpes. Elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, tomaron conocimiento del incidente y realizaron las labores correspondientes.