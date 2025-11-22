logo pulso
Se hunde al ganado mexicano

Se hunde al ganado mexicano

Seguridad

Accidente vial en Carretera 57 deja tres personas heridas

Paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos brindaron atención a los heridos tras la volcadura.

Por Redacción

Noviembre 22, 2025 06:22 p.m.
A
Accidente vial en Carretera 57 deja tres personas heridas

Tres personas resultaron lesionadas este lunes tras la volcadura de una camioneta de tres toneladas sobre el kilómetro 184 de la Carretera 57, a la altura del acceso al parque industrial Tres Naciones.

De acuerdo con el reporte preliminar, el conductor de una camioneta Chevrolet —que se dirigía con sentido a Querétaro— perdió el control hacia su derecha, cayendo a un desnivel de agua pluvial. El vehículo impactó contra un muro y terminó recostado sobre su costado derecho. La carga de dulces que transportaba quedó esparcida en el lugar del accidente.

Paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos acudieron de inmediato y trasladaron a tres personas lesionadas para recibir atención médica. Elementos de la Guardia Nacional arribaron posteriormente para tomar conocimiento de los hechos y coordinar las labores de abanderamiento y levantamiento del vehículo.

Las autoridades investigan las causas que originaron la pérdida de control. El tránsito en la zona presentó afectaciones temporales.

SLP

Redacción

Paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos brindaron atención a los heridos tras la volcadura.

