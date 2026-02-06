Acusan inconsistencias en investigación de homicidio en Año Nuevo

Debido a que acusan la existencia de irregularidades en la investigación penal, familiares de Rey Alejandro Tello Hernández, asesinado en las primeras horas del 2026, se manifestaron esta tarde en la sede la Fiscalía General del Estado (FGE) para exigir justicia y dar con la o las personas responsables.

Con pancartas donde expresaron inconformidades y exigencias hacia la entidad de procuración de justicia, narraron que Rey Alejandro los visitó el 31 de diciembre del 2025 y en las primeras horas del 2026 su esposa pasó molesta por él, a fin de retirarse del lugar e irse a su casa.

Al siguiente día su sobrina le comunicó que había fallecido al interior de su hogar, por lo cual, se trasladaron hasta el inmueble para conocer la situación, donde encontraron rastros de sangre, indicios de que lo arrastraron, incluso estaba la cena servida sin haberla consumido.

Denunciaron que los Servicios Periciales de la FGE no acordaron la escena del crimen, ni tampoco el domicilio donde fue asesinado su pariente. Además, que presuntamente el cadáver no fue retirado por la autoridad pericial y se limpió toda la zona donde se desarrolló el crimen.

Posteriormente acudieron al Servicio Médico Legal (Semele), en cuya instancia surgió uno de las inconsistencias más graves: la entrega de dos actas de defunción, en una se estableció que falleció por dos disparos de arma de fuego, y en la otra, por un infarto generado por lesión con arma punzocortante.

Luego de investigar por sí mismos, definieron que antes de ser privado de la vida Rey Alejandro estuvo acompañado por su esposa, su hija menor y el esposo de esta, sin embargo, hasta la fecha no hay personas detenidas por el homicidio.

Derivado de la protesta, la policía municipal capitalina cerró la vialidad de un carril del Eje Vial "Ponciano Arriaga", entre Insurgentes y Los Bravo, generando lentitud en el tráfico vehicular.