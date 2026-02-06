Se requieren conversaciones de control de armas entre Rusia y EEUU, dice el Kremlin

MOSCÚ (AP) — Negociadores de Rusia y Estados Unidos analizaron la expiración del último pacto nuclear que mantenían ambos países y acordaron la necesidad de iniciar rápidamente nuevas conversaciones sobre control de armas, dijo el Kremlin el viernes, aun cuando Estados Unidos enfatizó la necesidad de que China se una a un futuro pacto de armas y acusó a Beijing de realizar pruebas nucleares de manera encubierta.

El tratado Nuevo START expiró el jueves, dejando sin límites a los dos mayores arsenales atómicos por primera vez en más de medio siglo y alimentando temores de una carrera armamentista nuclear sin restricciones.

El presidente ruso Vladímir Putin ha declarado su disposición a adherirse a los límites del tratado por un año más si Washington hace lo mismo. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que quiere que China sea parte de un nuevo tratado, y su gobierno aumentó la presión acusando a Beijing de llevar a cabo pruebas nucleares explosivas. Beijing rechazó las acusaciones y los esfuerzos para que se una a un acuerdo de no proliferación.

El secretario de Estado Estados Unidos, Marco Rubio, reiteró que China debería formar parte de un posible nuevo tratado nuclear. "Un acuerdo de control de armas que no tenga en cuenta la expansión del arsenal de China, apoyada por Rusia, sin duda hará que Estados Unidos y nuestros aliados estemos menos seguros", afirmó.

Negociadores rusos y estadounidenses hablaron del futuro del control de armas nucleares en los Emiratos Árabes Unidos, donde las delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense mantuvieron dos días de conversaciones sobre un acuerdo de paz en Ucrania, declaró el viernes a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

"Hay un entendimiento, y hablaron de ello en Abu Dabi, de que ambas partes asumirían posturas responsables, y ambas partes se dan cuenta de la necesidad de iniciar conversaciones sobre el tema lo antes posible", dijo Peskov.

Cuando se le preguntó sobre un informe de Axios donde se afirma que negociadores rusos y estadounidenses analizaron un posible acuerdo informal para observar los límites del pacto durante al menos seis meses, Peskov respondió que cualquier extensión de este tipo solo podría ser formal.

"Es difícil imaginar cualquier extensión informal en este ámbito", señaló el portavoz.

Estados Unidos quiere un nuevo acuerdo en el que China participe

Trump ha indicado que le gustaría mantener límites en las armas nucleares, pero quiere que China participe en un posible nuevo tratado.

En su primer mandato, Trump intentó sin éxito impulsar un pacto nuclear tripartito que contara con la participación de China. Beijing se ha resistido a cualquier restricción sobre su arsenal nuclear, más pequeño pero en crecimiento, mientras insta a Estados Unidos a reanudar las conversaciones nucleares con Rusia.

Rubio dijo que Estados Unidos "exploraba todas las vías" para cumplir con el "deseo de Trump de un mundo con menos de estas horribles armas", pero insistió en que Washington no se quedaría de brazos cruzados mientras Rusia y China expanden sus fuerzas nucleares.

"Desde 2020, China ha aumentado su arsenal de armas nucleares de poco más de 200 a más de 600 y está en camino de tener más de 1.000 ojivas para 2030", escribió Rubio en Substack.

Thomas DiNanno, un alto diplomático estadounidense a cargo del control de armas, dijo el viernes que la expiración del último pacto de armas nucleares entre Rusia y Estados Unidos marca el "fin de una era" de lo que describió como "restricción unilateral de Estados Unidos". Insistió en que Trump quiere un "mejor acuerdo" del que Beijing también forme parte.

"Hoy, mientras estamos aquí, el arsenal nuclear completo de China no tiene límites, no tiene transparencia, no tiene declaraciones y no tiene controles", dijo DiNanno en Ginebra, en la Conferencia de Desarme, una organización respaldada por la ONU.

DiNanno también acusó a Beijing de realizar pruebas nucleares de manera encubierta. "Hoy, puedo revelar que el gobierno de Estados Unidos está al tanto de que China ha realizado pruebas explosivas nucleares que incluyen la preparación para pruebas con rendimientos designados en cientos de toneladas", afirmó.

DiNanno señaló que el ejército de China "buscó ocultar las pruebas al oscurecer las explosiones nucleares porque reconoce que estas pruebas violan los compromisos de prohibición de pruebas".

El comentario se produce tras declaraciones anteriores de Estados Unidos en las que acusa a Beijing de realizar pruebas nucleares de manera encubierta.

El embajador de China, Shen Jian, rechazó lo que calificó como "narrativas falsas y acusaciones infundadas por parte de Estados Unidos", diciendo que "cumplimos con nuestro compromiso de suspender las pruebas nucleares".

"La continua exageración de Estados Unidos sobre la expansión del arsenal nuclear de China tiene como objetivo esencialmente desviar su propia responsabilidad por el desarme nuclear y buscar excusas para promover la hegemonía nuclear", dijo Shen.

Afirmó que "en esta etapa, China no participará en negociaciones de desarme nuclear" porque sus capacidades nucleares "no están en la misma escala que las de Estados Unidos o Rusia".

Shen dijo que Beijing lamenta la expiración del Nuevo START e instó a Estados Unidos a aceptar la oferta de Moscú de adherirse a los límites del tratado y reanudar rápidamente las conversaciones nucleares con Rusia.

Disposiciones del Nuevo START

El Nuevo START, firmado en 2010 por el entonces presidente Barack Obama y su homólogo ruso, Dmitry Medvedev, era el último pacto restante de una larga serie de acuerdos entre Moscú y Washington para limitar sus arsenales nucleares, que comenzó con el acuerdo SALT I en 1972.

El Nuevo START restringía a cada país a poseer no más de 1.550 ojivas nucleares en no más de 700 misiles y bombarderos desplegados y listos para su uso. Originalmente, su expiración estaba prevista para 2021, pero fue extendido por cinco años.

El pacto preveía amplias inspecciones in situ para verificar su cumplimiento, aunque se detuvieron en 2020 debido a la pandemia de COVID-19 y nunca se reanudaron.

En febrero de 2023, Putin suspendió la participación de Moscú, diciendo que Rusia no podía permitir inspecciones estadounidenses de sus sitios nucleares en un momento en que Washington y sus aliados de la OTAN declararon abiertamente que uno de sus objetivos era la derrota de Moscú en Ucrania. Al mismo tiempo, el Kremlin enfatizó que no se retiraba del pacto por completo, comprometiéndose a respetar sus límites sobre armas nucleares.

En septiembre, al ofrecer adherirse a los límites del Nuevo START por un año, lo que daría tiempo a ambas partes para negociar un acuerdo sucesor, Putin dijo que la expiración del tratado sería desestabilizadora y podría alimentar la proliferación nuclear.

Aun cuando el Nuevo START expiró, Estados Unidos y Rusia acordaron el jueves restablecer el diálogo militar de alto nivel tras una reunión entre altos funcionarios de ambos países en Abu Dabi, informó el comando militar de Estados Unidos en Europa.

El enlace fue suspendido en 2021 mientras las relaciones entre Moscú y Washington se volvían cada vez más tensas y antes de que Rusia enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022.