Seguridad

Vuelca camioneta en Circuito Potosí; solo daños materiales

Conductor fue valorado por paramédicos y no requirió traslado

Por Redacción

Febrero 06, 2026 07:43 a.m.
A
Vuelca camioneta en Circuito Potosí; solo daños materiales

Un accidente vehicular ocurrido la mañana de este jueves en el Circuito Potosí, a la altura del puente de la avenida del Sauce, dejó únicamente daños materiales.

Los hechos se registraron después de las 06:00 horas, cuando el conductor de una camioneta Chirey circulaba con dirección a la carretera a Matehuala. Al llegar al puente de avenida del Sauce, el vehículo impactó contra el muro de contención, salió de control y volcó tras recorrer aproximadamente 20 metros por la lateral, donde finalmente se estrelló contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad.

Al lugar acudieron paramédicos del SEUM, quienes valoraron al conductor sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

La zona fue asegurada por elementos de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, para realizar las maniobras correspondientes y evitar riesgos a la circulación.

MINUTO A MINUTO

SLP

Redacción

Conductor fue valorado por paramédicos y no requirió traslado

