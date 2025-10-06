Adolescente golpea a su madre e intenta incendiar su casa en la San Rafael
El menor, presuntamente drogado, roció gasolina a una motocicleta y quiso prender fuego a la vivienda antes de huir
Un menor de edad presuntamente bajo los efectos de drogas golpeó a su madre e intentó incendiar su casa en la colonia San Rafael, en Ciudad Valles.
El hecho ocurrió la noche del domingo en un domicilio de la calle Zacatecas, donde policías y paramédicos atendieron el llamado de auxilio de una mujer de 56 años, identificada como Magdalena, quien relató que su hijo Jesús había regresado a casa con una actitud violenta y fuera de sí.
Al intentar calmarlo, la mujer fue agredida físicamente. Minutos después, el joven roció gasolina sobre una motocicleta en el patio y le prendió fuego, para luego intentar hacer lo mismo con la vivienda.
La víctima logró escapar y pedir ayuda a vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades. Cuando los elementos llegaron, el agresor ya había huido del lugar.
Paramédicos ofrecieron trasladar a la mujer a un hospital, pero rechazó la atención médica. Los policías le brindaron seguridad y la orientaron sobre los pasos legales a seguir ante el ataque de su hijo.
