Adolescente golpea a su madre e intenta incendiar su casa en la San Rafael

Un menor de edad presuntamente bajo los efectos de drogas golpeó a su madre e intentó incendiar su casa en la colonia San Rafael, en Ciudad Valles.

El hecho ocurrió la noche del domingo en un domicilio de la calle Zacatecas, donde policías y paramédicos atendieron el llamado de auxilio de una mujer de 56 años, identificada como Magdalena, quien relató que su hijo Jesús había regresado a casa con una actitud violenta y fuera de sí.

Al intentar calmarlo, la mujer fue agredida físicamente. Minutos después, el joven roció gasolina sobre una motocicleta en el patio y le prendió fuego, para luego intentar hacer lo mismo con la vivienda.

La víctima logró escapar y pedir ayuda a vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades. Cuando los elementos llegaron, el agresor ya había huido del lugar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Paramédicos ofrecieron trasladar a la mujer a un hospital, pero rechazó la atención médica. Los policías le brindaron seguridad y la orientaron sobre los pasos legales a seguir ante el ataque de su hijo.