Ahora atrapan a dos farderos en tienda Aurrerá

Policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a dos personas por presunto robo, al atender reportes de la tienda Bodega Aurrerá en la colonia Jardines del Valle.

Atendiendo un auxilio realizado por personal de seguridad del establecimiento comercial ubicado sobre la carretera a Rioverde, los oficiales municipales detuvieron a Ariana "N" de 22 años, quien habría intentado sustraer varios esmaltes de uñas sin pasar por el área de cobro.

En ese mismo lugar, pero en un hecho distinto, quedó detenido por policías de la corporación, José "N" de 35 años, por intentar sustraer un pequeño paste y arreglo floral sin realizar el pago correspondiente.

A ambos se les hizo saber que serian detenidas por presunto robo, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.

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Por separado, los vigilantes de la tienda Aurrerá detectaron a los presuntos cuando tomaban la mercancía en forma sospechosa y luego pasaron por el área de cajas sin realizar el pago correspondiente, por lo que entonces los interceptaron para retenerlos y llamar a la policía.