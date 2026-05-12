logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Fotogalería

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Ahora atrapan a dos farderos en tienda Aurrerá

Los vigilantes los sorprendieron cuando se apoderaban de mercancía

Por Redacción

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Ahora atrapan a dos farderos en tienda Aurrerá

Policías de la Guardia Civil Municipal de Soledad detuvieron a dos personas por presunto robo, al atender reportes de la tienda Bodega Aurrerá en la colonia Jardines del Valle.

Atendiendo un auxilio realizado por personal de seguridad del establecimiento comercial ubicado sobre la carretera a Rioverde, los oficiales municipales detuvieron a Ariana "N" de 22 años, quien habría intentado sustraer varios esmaltes de uñas sin pasar por el área de cobro.

En ese mismo lugar, pero en un hecho distinto, quedó detenido por policías de la corporación, José "N" de 35 años, por intentar sustraer un pequeño paste y arreglo floral sin realizar el pago correspondiente.

A ambos se les hizo saber que serian detenidas por presunto robo, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por separado, los vigilantes de la tienda Aurrerá detectaron a los presuntos cuando tomaban la mercancía en forma sospechosa y luego pasaron por el área de cajas sin realizar el pago correspondiente, por lo que entonces los interceptaron para retenerlos y llamar a la policía. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Obra de puente elevado genera largas filas de autos
Obra de puente elevado genera largas filas de autos

Obra de puente elevado genera largas filas de autos

SLP

Flor Martínez

La Policía de Soledad habilita rutas alternas y señalización preventiva en la zona

Incendio moviliza a cuerpos de emergencia en Los Limones
Incendio moviliza a cuerpos de emergencia en Los Limones

Incendio moviliza a cuerpos de emergencia en Los Limones

SLP

Pulso Online

El fuego se registró en una vivienda de la zona del Saucito; no había personas dentro del domicilio

Reportan piso mojado y carga vehicular constante en SLP
Reportan piso mojado y carga vehicular constante en SLP

Reportan piso mojado y carga vehicular constante en SLP

SLP

Pulso Online

La SSPC pidió conducir con precaución; no hay vialidades cerradas por la lluvia registrada durante la madrugada

Riña familiar deja un herido de bala en Cerro Alto
Riña familiar deja un herido de bala en Cerro Alto

Riña familiar deja un herido de bala en Cerro Alto

SLP

Huasteca Hoy

Un hombre fue trasladado al Hospital General tras recibir un disparo en una pierna