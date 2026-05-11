Reportan piso mojado y carga vehicular constante en SLP

La mañana de este lunes se registra piso mojado en distintas avenidas de San Luis Potosí, derivado de la lluvia ocurrida durante la madrugada, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.

De acuerdo con el reporte vial, no hay vialidades cerradas a consecuencia de las precipitaciones, aunque se pidió a los automovilistas manejar con precaución, moderar la velocidad y atender las indicaciones de los oficiales.

La carga vehicular en las principales calles y avenidas de la ciudad se mantiene constante y con avance fluido. En el caso de Salvador Nava Martínez, se reporta mayor movimiento vehicular en las inmediaciones del distribuidor Juárez.

En la zona de la Alameda se registra presencia importante de peatones, por lo que la corporación llamó a ceder el paso y extremar precauciones.

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Asimismo, en el cuadrante oriente de la ciudad se observa un aumento considerable en el movimiento de vehículos.

Oficiales de la SSPC mantienen presencia de seguridad vial en distintos puntos de la capital potosina.