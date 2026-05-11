logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

GRUPO VAZALUM

Fotogalería

GRUPO VAZALUM

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Reportan piso mojado y carga vehicular constante en SLP

La SSPC pidió conducir con precaución; no hay vialidades cerradas por la lluvia registrada durante la madrugada

Por Pulso Online

Mayo 11, 2026 08:38 a.m.
A
Reportan piso mojado y carga vehicular constante en SLP

La mañana de este lunes se registra piso mojado en distintas avenidas de San Luis Potosí, derivado de la lluvia ocurrida durante la madrugada, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.

De acuerdo con el reporte vial, no hay vialidades cerradas a consecuencia de las precipitaciones, aunque se pidió a los automovilistas manejar con precaución, moderar la velocidad y atender las indicaciones de los oficiales.

La carga vehicular en las principales calles y avenidas de la ciudad se mantiene constante y con avance fluido. En el caso de Salvador Nava Martínez, se reporta mayor movimiento vehicular en las inmediaciones del distribuidor Juárez.

En la zona de la Alameda se registra presencia importante de peatones, por lo que la corporación llamó a ceder el paso y extremar precauciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Asimismo, en el cuadrante oriente de la ciudad se observa un aumento considerable en el movimiento de vehículos.

Oficiales de la SSPC mantienen presencia de seguridad vial en distintos puntos de la capital potosina.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan piso mojado y carga vehicular constante en SLP
Reportan piso mojado y carga vehicular constante en SLP

Reportan piso mojado y carga vehicular constante en SLP

SLP

Pulso Online

La SSPC pidió conducir con precaución; no hay vialidades cerradas por la lluvia registrada durante la madrugada

Riña familiar deja un herido de bala en Cerro Alto
Riña familiar deja un herido de bala en Cerro Alto

Riña familiar deja un herido de bala en Cerro Alto

SLP

Huasteca Hoy

Un hombre fue trasladado al Hospital General tras recibir un disparo en una pierna

Vuelca tráiler cargado con aluminio en la Valles-Tampico
Vuelca tráiler cargado con aluminio en la Valles-Tampico

Vuelca tráiler cargado con aluminio en la Valles-Tampico

SLP

Huasteca Hoy

El conductor sufrió lesiones leves y fue atendido por Bomberos Voluntarios de Tamuín; no requirió traslado al hospital

Sujeto asesina a su rival en la rúa a Zacatecas
Sujeto asesina a su rival en la rúa a Zacatecas

Sujeto asesina a su rival en la rúa a Zacatecas

SLP

Redacción

Lo persiguió y atacó a puñaladas, para luego fugarse dejándolo sin vida