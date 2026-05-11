Incendio moviliza a cuerpos de emergencia en Los Limones

Una vivienda se incendió la noche del domingo en la colonia Los Limones, en la zona del Saucito, en San Luis Potosí, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuego inició al interior de una casa habitación, por lo que vecinos solicitaron apoyo de los rescatistas.

Al llegar al lugar, el personal operativo confirmó que no había personas dentro del domicilio al momento del siniestro.

Hasta el cierre de la atención del reporte, no se informó de personas lesionadas. Los cuerpos de emergencia trabajaron en la zona para controlar el fuego y evitar riesgos en viviendas cercanas.

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