Riña familiar deja un herido de bala en Cerro Alto

CIUDAD VALLES.— Una riña entre familiares terminó con un hombre lesionado por disparo de arma de fuego y daños en una vivienda del ejido Cerro Alto.

El hecho ocurrió la tarde del domingo, cuando Julián Rubio Castillo, de 44 años de edad y vecino de ese mismo ejido, resultó herido en una pierna durante el pleito.

De acuerdo con la información recabada, Julián y su hermano acudieron a la vivienda de una joven que uno de ellos pretendía. Ambos presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol y habrían discutido con familiares de la muchacha.

Durante la confrontación, el hermano de Julián presuntamente portaba un arma de fuego y habría disparado contra la vivienda. En medio del altercado, Julián recibió un balazo, aunque las autoridades investigan si fue su propio hermano quien lo lesionó.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para auxiliar al herido y lo trasladaron al Hospital General, donde fue reportado fuera de peligro.