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Riña familiar deja un herido de bala en Cerro Alto

Un hombre fue trasladado al Hospital General tras recibir un disparo en una pierna

Por Huasteca Hoy

Mayo 11, 2026 08:21 a.m.
A
Riña familiar deja un herido de bala en Cerro Alto

CIUDAD VALLES.— Una riña entre familiares terminó con un hombre lesionado por disparo de arma de fuego y daños en una vivienda del ejido Cerro Alto.

El hecho ocurrió la tarde del domingo, cuando Julián Rubio Castillo, de 44 años de edad y vecino de ese mismo ejido, resultó herido en una pierna durante el pleito.

De acuerdo con la información recabada, Julián y su hermano acudieron a la vivienda de una joven que uno de ellos pretendía. Ambos presuntamente se encontraban bajo los efectos del alcohol y habrían discutido con familiares de la muchacha.

Durante la confrontación, el hermano de Julián presuntamente portaba un arma de fuego y habría disparado contra la vivienda. En medio del altercado, Julián recibió un balazo, aunque las autoridades investigan si fue su propio hermano quien lo lesionó.

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Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para auxiliar al herido y lo trasladaron al Hospital General, donde fue reportado fuera de peligro.

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