Apresan a dos sujetos; uno por fraude y otro por cafre

Sujeto se negaba a pagar el servicio que le había brindado un transporte de plataforma

Por Redacción

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
Apresan a dos sujetos; uno por fraude y otro por cafre

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presunto fraude, y a uno por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito. Los hechos ocurrieron en las colonias Francisco Sarabia y La Sierra, en labores que se desplegaron para combatir la incidencia delictiva.

Agentes municipales se presentaron en bulevar Valle de los Fantasmas, a la altura de la colonia Francisco Sarabia, donde el conductor de un transporte de plataforma indicó que un individuo se negaba a pagar el servicio que le había brindado, además de agredirlo; en el lugar se ubicó al señalado, quien se identificó como Óscar „N" de 21 años, pidiendo la parte afectada proceder legalmente en su contra.

Por otra parte, en la avenida Cordillera Oriental, en la colonia La Sierra, policías soledenses observaron a un sujeto que conducía un vehículo a exceso de velocidad de forma errática, mismo al que le dieron alcance y dijo llamarse Erik „N" de 22 años, quien además mostró una actitud agresiva.

A los sujetos se les informó que serían detenidos por presunto fraude y presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para seguir con el debido proceso.

