Apresan a seis infractores en Soledad

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Por los delitos de conducción temeraria, delitos cometidos contra servidores públicos en ejercicio de sus funciones, portación de arma prohibida y amenazas, agentes de la Guardia Civil de Soledad llevaron a cabo la detención de seis personas.

Fue en las colonias La Libertad y San José 2a. Sección, donde oficiales municipales detuvieron a Rubén "N", de 28 años de edad, por tripular una motocicleta a exceso de velocidad en presunto estado de ebriedad y lesionar físicamente a una oficial durante el ejercicio de sus funciones; asimismo, fue detenido Rafael "N", de 38 años, quien presuntamente agredió a otra oficial. Ambos individuos fueron informados de que quedarían a disposición de la autoridad investigadora por los probables delitos de conducción temeraria y delitos cometidos contra servidores públicos en ejercicio de sus funciones.

Posteriormente, en la colonia Las Capillas, oficiales detectaron a los tripulantes de un automóvil Nissan Sentra ingiriendo bebidas alcohólicas y realizando maniobras riesgosas, quienes al notar la presencia policial, presuntamente habrían adoptado una conducta evasiva e intentaron huir mediante una conducción temeraria, por lo que se inició su seguimiento hasta lograr detener su marcha a la altura del panteón Milpillas.

Durante la intervención, los oficiales detuvieron a los ocupantes del vehículo identificados como Gladis "N" con 25 años de edad; Pedro "N" de 20 años; Francisco "N" de 31 años; y José "N" de 21 años de edad; a quienes se les aseguró durante la inspección preventiva, una réplica de arma de fuego tipo escuadra con un cargador abastecido con balines metálicos.

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Por todo lo anterior, tanto la mujer como el resto de los sujetos quedaron en calidad de personas detenidas por los presuntos delitos señalados, para después quedar a disposición de la Fiscalía General del Estado.