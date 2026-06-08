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Seguridad

Extorsionaban desde el interior de La Pila

Mario N y Manuel N enfrentarán investigación complementaria tras vinculación a proceso

Por Redacción

Junio 08, 2026 01:46 p.m.
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Extorsionaban desde el interior de La Pila
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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), a través de litigadores de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, obtuvo la vinculación a proceso de Mario "N" y Manuel "N", por su probable responsabilidad en el delito de extorsión.

      Los hechos que dieron origen a este procedimiento ocurrieron el 26 de mayo de 2026, cuando ambos señalados fueron detectados en distintos eventos presuntamente realizando llamadas telefónicas desde el interior del Centro Penitenciario Estatal de la Delegación La Pila.

      Derivado de estas acciones, los imputados fueron puestos a disposición de un Agente Fiscal, quien integró la carpeta de investigación correspondiente por el delito referido.

      La Fiscalía desarrolló las indagatorias necesarias y presentó los datos de prueba ante la autoridad judicial durante la audiencia inicial, donde los Agentes Fiscales litigaron la vinculación a proceso de ambas personas.

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      Una vez analizados los argumentos expuestos por la institución procuradora de justicia, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a Mario "N" y Manuel "N" por el delito de extorsión.

      Asimismo, la autoridad judicial impuso a ambos imputados la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán internos mientras continúan las etapas procesales del asunto.

      Además, se fijó un plazo de investigación complementaria de dos meses para Mario "N" y de tres meses para Manuel "N".

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