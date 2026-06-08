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Detienen a acusado por violar a una menor en CSP

Fue localizado y detenido en la capital potosina tras la denuncia

Por Redacción

Junio 08, 2026 01:44 p.m.
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Detienen a acusado por violar a una menor en CSP
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      La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), por medio de la Policía de Investigación (PDI), cumplimentó un mandamiento judicial en contra de Christian "N", por su probable participación en el delito de violación específica agravada.

      Los hechos que se le imputan ocurrieron durante la madrugada del 09 de noviembre de 2025, al interior de una finca denominada "Yaz", ubicada en la localidad Nuevo Amanecer, perteneciente al municipio de Cerro de San Pedro.

      De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima, una persona menor de edad de identidad reservada, habría sido agredida sexualmente por el señalado.

      Agentes Fiscales llevaron a cabo las indagatorias correspondientes y reunieron los datos de prueba necesarios, con los cuales un Juez de Control libró el mandamiento judicial respectivo.

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      Una vez obtenido el ordenamiento legal, agentes de la PDI implementaron labores de búsqueda y localización, logrando ubicar al imputado en la calle Séptima y Manuel Muro, en la colonia San Luis de la capital potosina.

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      Tras identificarse como elementos de la FGESLP, los agentes le informaron sobre la orden de aprehensión vigente en su contra y le hicieron saber los derechos que le asisten como persona detenida.

      Posteriormente, Christian "N" fue trasladado para su certificación médica e inscripción en el Registro Nacional de Detenciones, quedando a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.

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