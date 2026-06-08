Caen dos objetivos criminales en Villa de Reyes y Matehuala
Los arrestos se efectuaron con base en inteligencia interinstitucional, señaló Juárez Hernández
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Derivado de la realización de un operativo de vigilancia en varias regiones de la entidad potosina, la Guardia Civil Estatal (GCE), logró la detención de dos objetivos criminales, quienes eran buscados desde hace varias semanas.
Los presuntos delincuentes fueron detenidos en los municipios de Villa de Reyes y Matehuala, informó Jesús Juárez Hernández titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Refirió que los arrestos se lograron por la inteligencia generada en las mesas de coordinación interinstitucional, cuyos datos le permiten a la corporación estatal intervenir con precisión en zonas específicas.
Explicó que, a través de las Bases de Operaciones Mixtas Interinstitucionales (BOMI), se logra identificar la existencia de células delincuenciales que se movilicen en la frontera potosina con otros estados.
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