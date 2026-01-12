Apresan a seis sujetos por delitos contra la salud

Cuatro hombres, una mujer y un menor, fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez, por presuntos delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetaminas y enervantes. Los arrestos se realizaron en las colonias 21 de Marzo, La Virgen, Praderas del Maurel, San Francisco y Villa Jardín, en trabajos destinados a preservar el orden y la paz.

Agentes municipales lograron los primeros arrestos en la colonia 21 de Marzo, de forma aislada, donde ubicaron a quienes se identificaron como Julio „N" de 38 años y Juanita „N" de 43, ambos cometían faltas administrativas, encontrándoles 9 dosis de un material similar a la droga sintética conocida como „cristal", al primer mencionado, y una a la fémina.

Ángel "N" de 16 años fue detectado en la calle Julio R. Córdoba, en la colonia La Virgen, cuando incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, localizándole un envoltorio con piedra granulada semejante a la metanfetamina llamada "cristal". En la calle Del Roble, en la colonia Praderas del Maurel, policías soledenses tuvieron contacto con quien dijo llamarse Edson "N" de 40 años, descubriéndole una bolsa con hierba seca similar a la marihuana.

Finalmente, en las colonias San Felipe y Villa Jardín, fueron ubicados Marvil „N" de 26 años y Luis „N" de 26, respectivamente; ambos fueron detectados cuando cometían faltas administrativas, y se les encontró una bolsa con hierba seca similar a la marihuana, a cada uno.

A todos se les informó que serían detenidos por presuntos delitos contra la salud, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde continuarán con el proceso correspondiente.