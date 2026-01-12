logo pulso
Arrestan a 2 menores por presunto robo a comercio

Por Redacción

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
Derivado de la coordinación permanente con el sector privado, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a dos menores por presunto robo a comercio, esto en la colonia San Francisco.

Policías soledenses se presentaron en un supermercado, el cual se ubica en avenida San Pedro, a la altura de la colonia mencionada, donde personal del establecimiento señaló a dos individuos de intentar sustraer mercancía sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Servidores públicos se acercaron con los reportados, y luego de varios minutos de diálogo se identificaron como Gabriel „N" de 16 años y Damir „N" de 13, encontrándoles productos de dulcería, higiene personal y juguetería.

A ambos les dieron a conocer que serían detenidos por presunto robo a comercio, y después se presentaron ante la FGE.

