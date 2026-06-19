Arrestan a asaltante de una fonda del Montecillo

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Oficiales de Guardia Municipal detuvieron a un hombre señalado de tentativa de robo a comercio y portación de arma prohibida en calles del Barrio del Montecillo.

El hecho se registró la tarde de este miércoles, donde vecinos y locatarios de la calle Chicosein solicitaron la presencia policial para denunciar la presencia de un hombre que portando un cuchillo, amenazó a empleados de un negocio de comida y exigió el dinero de la venta del día.

Ante el llamado, los agentes municipales se aproximaron enseguida, encontrado en posesión de un cuchillo de 26 centímetros al sujeto señalado, logrando desarmarlo.

Enseguida la parte afectada solicitó proceder legalmente contra Juan "N" de 22 años, quien fue informado de los derechos que la ley le asiste, siendo canalizado a la Fiscalía General del Estado a fin de determinar su situación legal.

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