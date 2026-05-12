logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Fotogalería

Basura en calles eleva riesgo de inundaciones, advierte Protección Civil

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Arrestan a hombre y mujer por delito de allanamiento

Por Redacción

Mayo 12, 2026 03:00 a.m.
A
Arrestan a hombre y mujer por delito de allanamiento

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre y una mujer por presunto allanamiento; dichas acciones se llevaron a cabo al dar respuesta a reportes ciudadanos.

Los agentes municipales dieron respuesta a un reporte en la calle 13 de Septiembre, en la colonia Primero de Mayo, donde el dueño de una vivienda indicó que un individuo entró sin su autorización, ubicando al interior de la casa al reportado, quien luego de ser entrevistado se identificó como Mateo "N" de 35 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Por otra parte, oficiales femeninas acudieron a la calle Alfredo V. Bonfil, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, donde los dueños de un inmueble indicaron que una mujer a la que no conocen entró sin su permiso, pidiendo proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Rosa "N" de 40 años.

A ambos les hicieron saber que serían detenidos por presunto allanamiento, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado donde quedaron a disposición para que se les defina su situación legal por el delito de allanamiento de morada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Obra de puente elevado genera largas filas de autos
Obra de puente elevado genera largas filas de autos

Obra de puente elevado genera largas filas de autos

SLP

Flor Martínez

La Policía de Soledad habilita rutas alternas y señalización preventiva en la zona

Incendio moviliza a cuerpos de emergencia en Los Limones
Incendio moviliza a cuerpos de emergencia en Los Limones

Incendio moviliza a cuerpos de emergencia en Los Limones

SLP

Pulso Online

El fuego se registró en una vivienda de la zona del Saucito; no había personas dentro del domicilio

Reportan piso mojado y carga vehicular constante en SLP
Reportan piso mojado y carga vehicular constante en SLP

Reportan piso mojado y carga vehicular constante en SLP

SLP

Pulso Online

La SSPC pidió conducir con precaución; no hay vialidades cerradas por la lluvia registrada durante la madrugada

Riña familiar deja un herido de bala en Cerro Alto
Riña familiar deja un herido de bala en Cerro Alto

Riña familiar deja un herido de bala en Cerro Alto

SLP

Huasteca Hoy

Un hombre fue trasladado al Hospital General tras recibir un disparo en una pierna