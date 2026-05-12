Arrestan a hombre y mujer por delito de allanamiento

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre y una mujer por presunto allanamiento; dichas acciones se llevaron a cabo al dar respuesta a reportes ciudadanos.

Los agentes municipales dieron respuesta a un reporte en la calle 13 de Septiembre, en la colonia Primero de Mayo, donde el dueño de una vivienda indicó que un individuo entró sin su autorización, ubicando al interior de la casa al reportado, quien luego de ser entrevistado se identificó como Mateo "N" de 35 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Por otra parte, oficiales femeninas acudieron a la calle Alfredo V. Bonfil, en la colonia Genovevo Rivas Guillén, donde los dueños de un inmueble indicaron que una mujer a la que no conocen entró sin su permiso, pidiendo proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse Rosa "N" de 40 años.

A ambos les hicieron saber que serían detenidos por presunto allanamiento, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado donde quedaron a disposición para que se les defina su situación legal por el delito de allanamiento de morada.

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