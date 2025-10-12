Asaltantes huyen en taxi y son detenidos tras persecución en El Morro

Detienen a dos presuntos asaltantes que operaban a bordo de un taxi en la capital potosina

Elementos de la Guardia Civil Municipal lograron la detención de dos sujetos que presuntamente se dedicaban a cometer asaltos a bordo de un taxi.

Los hechos ocurrieron esta mañana, luego de que se reportara un asalto a mano armada y se alertara que los responsables huían en un vehículo de alquiler. Minutos más tarde, los agentes municipales ubicaron el taxi señalado, cuyos ocupantes, al notar la presencia policial, emprendieron la huida.

La persecución se extendió por la avenida Valentín Amador y calles de la colonia El Morro, hasta que finalmente fueron detenidos en la calle Libertad, luego de que el taxi chocara contra un inmueble.

