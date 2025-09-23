Vándalo es arrestado con arma prohibida

Agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida, esto en la colonia San Jorge.

Durante un trayecto de prevención sobre la avenida Acceso Norte, en la colonia mencionada, policías soledenses ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas, motivo por el que se acercaron a señalarle que la acción que realizó sería sancionada.

Después de entrevistar al sujeto, este se identificó como José “N” de 36 años, quien mostró una actitud evasiva, por lo que se le efectuó una inspección a su persona, revisión en la que se le encontró un objeto punzocortante semejante a un cuchillo.

Enseguida se le dio a conocer que sería detenido por portación de arma prohibida, además le informaron los derechos que la ley le concede. El arrestado fue llevado a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

