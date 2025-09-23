logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Fotogalería

ANA PAU & JUAN CARLOS SOBRIOS ESPONSALES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vándalo es arrestado con arma prohibida

Por Redacción

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Vándalo es arrestado con arma prohibida

Agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por portación de arma prohibida, esto en la colonia San Jorge.

Durante un trayecto de prevención sobre la avenida Acceso Norte, en la colonia mencionada, policías soledenses ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas, motivo por el que se acercaron a señalarle que la acción que realizó sería sancionada.

Después de entrevistar al sujeto, este se identificó como José “N” de 36 años, quien mostró una actitud evasiva, por lo que se le efectuó una inspección a su persona, revisión en la que se le encontró un objeto punzocortante semejante a un cuchillo.

Enseguida se le dio a conocer que sería detenido por portación de arma prohibida, además le informaron los derechos que la ley le concede. El arrestado fue llevado a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En dos semanas, localizan a 34 personas extraviadas
En dos semanas, localizan a 34 personas extraviadas

En dos semanas, localizan a 34 personas extraviadas

SLP

Redacción

Se trató de doce hombres, 5 mujeres adultas, así como adolescentes e infantes

Ladrón robaba dulces en tienda Walmart
Ladrón robaba dulces en tienda Walmart

Ladrón robaba dulces en tienda Walmart

SLP

Redacción

Vándalo es arrestado con arma prohibida
Vándalo es arrestado con arma prohibida

Vándalo es arrestado con arma prohibida

SLP

Redacción

Incautan carro con equipo táctico y cargadores
Incautan carro con equipo táctico y cargadores

Incautan carro con equipo táctico y cargadores

SLP

Redacción

Se presume era utilizado para delinquir, cuenta con reporte de robo del 2023