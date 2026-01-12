logo pulso
Aseguran arma de fuego y encarcelan a 5 individuos

En recorridos de seguridad entre la Defensa Nacional y GCE por calles de Ahualulco

Por Redacción

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Aseguran arma de fuego y encarcelan a 5 individuos

Ahualulco.- Durante recorridos de seguridad entre la Defensa Nacional y GCE , sobre la calle Nueva del Olivo y Comité de los 13, se visualiza la presencia de los ocupantes de una camioneta, cuyo conductor adoptó una conducta evasiva y poco colaboradora.

Al interior de la unidad marca Ford en color blanco con placas de Texas se encontró unidad marca arma de fuego corta calibre 9mm así como 10 cartuchos útiles y un cargador.

Por lo que resultaron detenidos Osiel N. de 21 años de edad, Cristian N. de 24 años de edad, Andy N. de 19 años de edad, Cristian N. de 27 años de edad y Victorio N. de 21 años de edad.

En el Potosí sin límites, hay autoridades comprometidas que trabajan sin descanso por tu bienestar y tranquilidad; por ello te exhorta a colaborar haciendo uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima en caso de ser testigo o víctima de algún hecho ilícito.

