Arrestan a ocho sujetos con “cristal” y enervantes

Ocho hombres fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, por posesión de metanfetaminas y enervantes. Los hechos ocurrieron en las colonias Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, Privadas de la Hacienda, Francisco Sarabia, Villas de Foresta, San José, Rancho Pavón, Soledad de Graciano Sánchez y San Felipe, durante operativos de vigilancia desplegados para preservar la paz en la demarcación.

El primer arresto se realizó en la calle Valle de Tangamanga, en la colonia Hogares Ferrocarrileros Segunda Sección, donde agentes municipales ubicaron a un individuo que cometía faltas administrativas; luego de acercarse a señalarle la debida sanción y de entrevistarlo, se identificó como Daniel “N” de 34 años, encontrándole una dosis de un material similar a la droga sintética conocida como “cocaína”.

Gabriel “N” de 51 años fue detectado en la calle Cruz Colorada, de la colonia Privadas de la Hacienda, por policías soledenses cuando alteraba el orden, localizándole un envoltorio con piedra granulada semejante al “cristal”. Sobre calle Fernando Zamarripa, en la colonia Francisco Sarabia, oficiales municipales aseguraron a Juan “N”, quien arrojó un objeto al notar la presencia de la autoridad, descubriéndole una bolsa con sustancia que cumple con las características de la droga nombrada “cristal”. En Avenida Lagos de Moreno, de la colonia Villas de Foresta, se ubicó a Daniel “N” de 25 años, quien escandalizaba en la vía pública, encontrándole una dosis de un material similar a la droga conocida como “cristal”.

En más acciones, Juan “N” de 23 años fue detectado en Camino a San José del Barro, en la colonia San José, cuando agredía verbalmente a transeúntes, localizándole un envoltorio con hierba verde seca similar a marihuana. Sobre Circuito de la Pradera, en la colonia Rancho Pavón, agentes municipales tuvieron contacto con quien dijo llamarse Mariano “N” de 22 años, quien incurría en faltas al Bando de Policía y Gobierno, descubriéndole una hoja de papel con un vegetal semejante a la marihuana y un utensilio empleado como pipa.

Finalmente, en Cabecera Municipal y la colonia San Felipe fueron ubicados Armando “N” de 28 años y Víctor “N” de 23, respectivamente, quienes cometían faltas administrativas y se les encontró una bolsa con hierba similar a la marihuana a cada uno.

A todos se les informó que serían detenidos por posesión de metanfetaminas y enervantes, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), para seguir con el debido proceso.