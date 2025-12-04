Por agredir a a policías individuo es detenido

Los reportes ciudadanos han permitido que las fuerzas del orden público actúen de forma inmediata ante auxilios acontecidos en la entidad, esto deriva en que ningún acto quede en impunidad, garantizando un Potosí seguro y sin límites.

Derivado de los trabajos preventivos, desarrollados en el municipio de Villa de Arriaga, efectivos de la Guardia Civil Estatal atendieron un reporte del C5i2, donde indicaban que un sujeto había sido visto en la localidad El Mezquital con un arma de fuego. De inmediato arribaron al lugar y visualizaron al presunto, quien, al notar la presencia de los uniformados, pretendió agredir a los elementos, tras detonar un arma de fuego larga.

Los uniformados repelieron la agresión, sin que se presentaran daños o agentes lesionados. Mediante los protocolos correspondientes, se desarmó a Jesús “N” de 30 años, asegurándole un rifle calibre .22 milímetros, abastecido con un cargador y seis cartuchos útiles.

Construimos un Potosí seguro, por medio del actuar inmediato de nuestros agentes de la GCE, quienes tienen el compromiso de salvaguardar la integridad de las y los potosinos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí