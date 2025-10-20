Hampón atracaba con navaja en la colonia El Morro

Un presunto delincuente que asaltaba a transeúntes en la colonia El Morro, fue capturado por elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad luego de que atracara a un menor al que amenazándolo con una navaja había despojado de efectivo y su teléfono celular.

Cuando los policías transitaban sobre la calle Negrete, en la colonia mencionada, se acercó una mujer que solicitó el apoyo indicando que un individuo había amenazado a su hijo menor de edad con una navaja para quitarle su teléfono celular y de dos mil pesos en efectivo.

Una vez con las características del maleante, los agentes implementaron un operativo de búsqueda y fue en la calle Chapultepec de la misma colonia, donde observaron a un sujeto que coincidía con las características del señalado.

Tras interceptarlo e identificarlo, dijo llamarse José “N” de 26 años, a quien se le encontró un objeto punzocortante tipo navaja, además del dinero y el teléfono que le había quitado a la víctima.

De inmediato se le informó que sería detenido por presunto robo a transeúnte y portación de arma prohibida, para después ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.