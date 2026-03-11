logo pulso
Seguridad

Atacan vehículos de un policía en Ciudad Valles

Fueron incendiados afuera de su vivienda en el fraccionamiento Infonavit 2

Por Huasteca Hoy

Marzo 11, 2026 11:01 a.m.
A
Atacan vehículos de un policía en Ciudad Valles

CIUDAD VALLES.- Dos vehículos que pertenecen a un policía fueron incendiados en el fraccionamiento Infonavit 2; los responsables huyeron.

Fue alrededor de las 02:00 horas de este miércoles cuando al Sistema de Emergencias 911 se reportó que se estaban quemando dos vehículos en la privada Obreros del sector mencionado.

Por ello, acudieron al auxilio elementos del Cuerpo de Bomberos, así como de Protección Civil Municipal; sin embargo, la emergencia ya había sido controlada por el dueño de las unidades y sus vecinos.

De acuerdo con la información recabada, unos desconocidos le prendieron fuego al frente de una camioneta Nissan Kicks gris y al costado izquierdo de un Nissan Tsuru gris.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El incendio fue provocado, pues había restos de combustible y una garrafa cerca de las unidades; sin embargo, nadie vio quién lo perpetró.

También llegaron al sitio policías municipales y elementos de la Guardia Civil Estatal, quienes dialogaron con el afectado y enviarán un informe a la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se realicen las investigaciones y se dé con los responsables.

Denuncian abuso policial en Salinas, SLP

Familia acusa a policías estatales de allanamiento y agresión.

