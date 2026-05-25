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Taxi derriba poste en la carretera al Ingenio

El conductor resultó ileso pese al aparatoso choque ocurrido cerca del fraccionamiento La Curva

Por Huasteca Hoy

Mayo 25, 2026 08:43 a.m.
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Taxi derriba poste en la carretera al Ingenio
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      Un taxista resultó ileso luego de chocar contra un poste de alumbrado público sobre la carretera al Ingenio, en Ciudad Valles.

      El accidente ocurrió alrededor de las 6:00 de la mañana de este lunes, en los carriles que van de la zona centro hacia el Ingenio Plan de Ayala, a la altura de las vías del tren, cerca del fraccionamiento La Curva.

      La unidad involucrada fue el taxi número económico 253, del sitio Infonavit 2. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control del volante por causas aún no establecidas, subió al camellón central y terminó impactándose de frente contra el poste.

      Por el golpe, el vehículo quedó con severos daños en la parte frontal, mientras que el poste fue derribado y obstruyó parcialmente la circulación en los carriles con dirección hacia la zona centro.

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      A pesar de lo aparatoso del percance, el trabajador del volante no presentó lesiones.

      Elementos de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acudieron para tomar conocimiento del hecho y coordinar el retiro de la unidad y del poste, con el objetivo de restablecer la circulación.

      Posteriormente, personal de Protección Civil Municipal realizó labores de limpieza en la zona, debido al derrame de combustible sobre la carpeta asfáltica.

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