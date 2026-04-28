Atiende PC volcadura e incendios en Villa de Pozos
Entre las acciones destacan la atención a un accidente vehicular, control de incendios y supervisión de fugas en domicilios.
La Dirección Municipal de Protección Civil de Villa de Pozos informó este martes sobre las atenciones brindadas durante el lunes:
- Accidente vehicular (volcadura):
Se brindó atención a un masculino de 44 años con lesión en la cabeza, quien decidió trasladarse por sus propios medios a un hospital. Se controló derrame de combustible en la zona y se coordinó con corporaciones de apoyo.
- Reporte de serpiente en domicilio:
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Se realizó búsqueda sin localizar al ejemplar. Se aseguró el área y se brindaron recomendaciones preventivas a la propietaria.
- Fuga de gas en domicilio:
Se atendió reporte ciudadano; el propietario ya había liberado el contenido del tanque por una fuga. Se emitieron recomendaciones de seguridad para evitar riesgos.
- Incendio en Los Borregos:
Se localizaron troncos humeando, sin fuego activo. Se realizaron labores de enfriamiento, quedando la situación bajo control.
- Incendio en Prados 2da Sección:
Se reportó quema de basura fuera de control; al arribo solo se encontró material humeando sin riesgo, quedando sin efecto.
- Reporte de incendio (Carretera a Rioverde / Av. Real del Potosí):
Se realizó recorrido sin localizar indicios de incendio.
- Inspección a pipa de gas:
Durante recorridos de seguridad se detectó una unidad realizando prácticas indebidas ("picteleo"), por lo que se aseguró el dispositivo y se inició el procedimiento administrativo correspondiente.
- Cables eléctricos en Prados:
Se detectó cableado haciendo contacto con un árbol generando arcos eléctricos. Se emitieron recomendaciones y se notificó a CFE para su pronta atención.
"Ante cualquier emergencia, repórtala de inmediato a los números oficiales", señaló.
Se multiplican avistamientos de serpientes
Las serpientes buscan lugares frescos y oscuros, por lo que Protección Civil recomienda mantener la calma y llamar a emergencias para su rescate.
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