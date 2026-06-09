Atrapan a cuatro distribuidores de estupefacientes
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La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a cuatro personas presuntamente vinculadas con la distribución de estupefacientes en distintos municipios de la entidad.
En una primera intervención, en Tamuín, agentes estatales detuvieron a Ángel "N", de 21 años y de nacionalidad colombiana, a quien se le aseguraron bolsas con marihuana y "cristal".
Por otra parte, en el municipio de Ciudad Valles fueron detenidos Lorenzo "N", de 22 años, y Karina "N", de 26 años, a quienes se les aseguraron dosis de "cristal" y marihuana; mientras que, en el municipio de Matehuala, la GCE detuvo a Ángel "N", de 21 años, quien fue sorprendido en posesión de dosis de "cristal".
Las personas detenidas, así como la droga asegurada, quedaron a disposición de las instancias correspondientes para el desarrollo de las investigaciones y la definición de su situación jurídica.
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