Autobús urbano sube a banqueta y choca contra hotel en Ciudad Valles; no hubo heridos

CIUDAD VALLES.- Un autobús del transporte urbano terminó sobre la banqueta y se impactó contra la fachada de un hotel la noche de este lunes en el bulevar México-Laredo, presuntamente tras presentar una falla mecánica en el sistema de frenos.

El accidente ocurrió cuando el autobús número 122 de la ruta Infonavit 2 – Hospital General circulaba de norte a sur sobre dicha vialidad.

De acuerdo con los primeros reportes, entre las calles Escontría y Juárez, el conductor se percató de que los frenos no respondían, mientras que adelante había varios vehículos detenidos debido a que el semáforo estaba en luz roja.

Ante el riesgo de provocar un choque múltiple, el chofer realizó una maniobra hacia la derecha para evitar impactar a los automóviles, lo que provocó que el autobús subiera a la banqueta.

La unidad derribó primero un poste con anuncio del hotel El Detalle y posteriormente se estrelló contra la fachada del restaurante El Patio.

A unos metros del lugar, frente a una taquería, una mujer que presenció el accidente sufrió una crisis nerviosa, por lo que fue auxiliada por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).

Pese a lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas.

Representantes de la empresa de transporte urbano acudieron al sitio y dialogarían con la propietaria del hotel para acordar la reparación de los daños ocasionados.