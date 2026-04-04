Brutal volcadura de Audi en la glorieta Revolución; mueren dos

San Luis Potosí, S.L.P.– Dos personas murieron la madrugada de este sábado tras un fatal choque con volcadura en la glorieta Revolución, al poniente de la capital potosina.

El accidente ocurrió antes de las 4:00 horas, cuando un vehículo Audi circulaba sobre avenida Himno Nacional con dirección a San Juan de Guadalupe. Al llegar a la glorieta, el conductor continuó en línea recta, impactó contra la guarnición y salió proyectado, lo que provocó que la unidad volcara en repetidas ocasiones hasta terminar contra un local de una clínica veterinaria.

Elementos de la Guardia Civil Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron como primeros respondientes y acordonaron la zona.

En el interior del vehículo quedaron prensadas dos personas, de entre 25 y 30 años, quienes perdieron la vida en el lugar.

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Personal de rescate de la Cruz Roja Mexicana realizó las maniobras para recuperar los cuerpos, mientras que agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes.